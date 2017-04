(The following statement was released by the rating agency) SINGAPORE/SYDNEY/JAKARTA, April 15 (Fitch) Fitch Ratings telah memberikan peringkat akhir 'BB' terhadap surat hutang senior tanpa jaminan yang digaransi sebesar USD300 juta, kupon 4.625% dengan tanggal jatuh tempo di 2018 yang diterbitkan oleh TBG Global Pte Ltd. Peringkat akhir dari surat hutang tersebut mengacu kepada diterimanya dokumen yang menegaskan informasi yang telah diberikan sebelumnya dan sejalan dengan peringkat ekspektasi yang diberikan pada tanggal 25 Maret 2013. TBG Global Pte Ltd adalah anak perusahaan dari operator menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBI, 'BB'/Stable). TBI akan menggunakan hasil dari penerbitan surat hutang untuk memmembiayai kembali hutang yang ada sebesar USD 144.6juta dan untuk keperluan perusahaan secara umum. Penggerak Peringkat Surat hutang tidak di notching: Surat utang akan dijamin tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali (unconditionally and irrecovably) oleh TBI tetapi bukan oleh anak perusahaan operasional (opcos) yang menghasilkan seluruh pendapatan dari grup. Oleh karena itu, surat utang akan mengalami subordinasi terhadap hutang yang dijaminkan dari opcos dengan total IDR8.1 trilyun (USD834 juta) pada akhir Desember 2012. Akan tetapi, tingginya proporsi dari arus kas operasi (USD2bn) di akhir Desember 2012 yang dihasilkan grup yang diikat secara kontraktual akan memberikan pemulihan kreditur (creditor recovery) yang kuat pada situasi yang buruk. Oleh karena itu, walaupun adanya subordinasi, Fitch berpendapat bahwa tingkat pemulihan dari surat hutang bilamana terjadi gagal bayar setidaknya akan berada pada tingkat rata-rata, yang menyebabkan peringkat dari instrumen tersebut menjadi sama dengan peringkat Issuer Default Rating dari TBI. Hutang tidak dijamin menggantikan yang dijamin: Strategi perusahaan untuk mengganti hutang dengan jaminan dari opco yang dilunasi secara berangsur dengan hutang yang tidak dijamin dari induk perusahaan. Ini akan mengurangi tingkat subordinasi dan lebih jauh mendukung pemulihan dari surat hutang yang akan diterbitkan. Kas yang stabil, margin yang kuat: Peringkat dari TBI mencerminkan kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang stabil didukung dengan adanya kontrak jangka panjang (rata-rata umur kontrak: 7.7 tahun) dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia. Lebih lanjut lagi, 72% dari pendapatan TBI di Q412 didapatkan dari perusahan telekomunikasi dengan peringkat investasi. Fitch berpendapat bahwa operating EBITDAR margin dari TBI akan tetap berada diatas 80% dalam jangka waktu menengah. Selain itu, biaya tambahan capex yang dibutuhkan untuk memperluas tenancy juga kecil. Rasio dari tenancy yang diukur dengan total penyewa/jumlah menara berada di level 1.75x di 2012, yang memiliki potensi untuk meningkat disebabkan banyaknya kesempatan co-location di industri ini. Akusisi menggerakkan tingkat hutang: Dengan stabilnya arus kas untuk operasional dan capex, credit metrics kemungkinan hanya akan dipengaruhi oleh aktivitas M&A. Bagaimanapun juga, kemampuan untuk menambahkan penyewa bisa menurunkan tingkat hutang dengan cepat (12-18 bulan) setelah akuisisi berlangsung. Diluar aktivitas akuisisi, Fitch berpendapat bahwa funds from operations (FFO)-adjusted net leverage untuk meningkat ke 4.5x di 2013 dan 3.2x di 2014 (2012: 5.9x). Resiko counterparty yang dapat dikelola: TBI bisa menghadapi kesulitan pembayaran dari perusahaan telekomunikasi yang lemah (28% dari pendapatan di Q412). PT Bakrie Telecom (BTel, CCC) and PT Smartfren (CC(idn)) yang berkontribusi terhadap 8.3% dari total pendapatan TBI di Q412 bisa menghadapi permasalahan likuiditas yang dikarenakan sulitnya mengembangkan pangsa pasar dan menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan komitmen capex. Bagaimanapun juga, Fitch berpendapat bahwa perusahaan telekomunikasi biasanya menganggap sewa menara sebagai kewajiban senior karena keberlanjutan dari bisnis mereka bergantung terhadap infrastruktur menara. Tidak ada isu likuiditas: TBI memiliki likuiditas yang kuat dengan akses yang baik terhadap bank domestik maupun bank asing. Hal ini dibuktikan dari jumlah committed facilities yang belum ditarik sebesar USD250 juta. Pada akhir Desember 2012, jumlah kas sebesar IDR705 milyar (yang mencakup kas untuk hutang jangka pendek sebesar IDR198 milyar) dan jumlah committed facilities yang belum ditarik mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek sebesar IDR856 milyar. Sensitivitas Peringkat Tindakan pemeringkatan yang negatif bisa saja terjadi bilamana: - Akuisisi portfolio menara yang didanai oleh hutang atau kegagalan pembayaran sewa dari perusahaan telekomunikasi yang lemah yang berakibat kepada memburuknya FFO-adjusted net leverage di atas 4.0x secara berkelanjutan. - Turunnya tingkat pendapatan dari perusahaan telekomunikasi berperingkat investment-grade dibawah 50%. Tindakan pemeringkatan yang positif tidak diharapkan dalam jangka waktu menengah karena besar kemungkinan perusahaan tidak akan menurunkan tingkat hutangnya secara signifikan karena terus berinvestasi untuk menjaga pertumbuhan. Kriteria terkait "Corporate Rating Methodology", tertanggal 8 Agustus 2012, dapat dilihat di website Fitch di www.fitchratings.com. Applicable Criteria and Related Research Corporate Rating Methodology here 