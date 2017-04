(The following statement was released by the rating agency) JAKARTA/SYDNEY, August 30 (Fitch) Fitch Ratings mengatakan depresiasi Rupiah yang terjadi baru-baru ini akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap perusahan industrial di Indonesia yang diperingkat oleh Fitch, dimana perusahaan dengan mismatch dalam mata uang asing yang signifikan akan terpengaruh paling besar. Meski demikian, Fitch berpendapat hal ini tidak akan langsung berpengaruh terhadap peringkat. Depresiasi Rupiah sekitar 14% sampai hari ini akan menyebabkan lingkungan operasional yang lebih sulit untuk perusahaan dengan posisi mismatch yang signifikan. Meskipun demikian, sebagian besar perusahaan manufaktur yang diperingkat oleh Fitch memiliki fleksibilitas untuk membebankan peningkatan biaya dengan posisi market mereka yang kuat. Lebih lanjut lagi, perusahaan telah menyelesaikan sebagian besar aktivitas pendanaan di H113 dan memperpanjang profil hutang jatuh tempo, sehingga membatasi resiko refinancing. Perusahaan yang paling terekspos terhadap depresiasi Rupiah antara lain PT Lippo Karawaci Tbk (Lippo, BB-/ A+(idn)/ Stable), PT Alam Sutera Tbk (ASRI, B+/ Stable), PT Multipolar Tbk (Multipolar, B+/ Stable), PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (Jababeka, B+/ Stable) dan PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda, A(idn)/ Stable). Hal ini dikarenakan mismatch antara penghasilan dalam mata uang Rupiah dan hutang dalam mata uang asing. Meskipun demikian, Fitch berpendapat perusahaan-perusahaan ini akan dapat mengatasi kerugian nilai tukar selama 12 bulan ke depan; sehingga Fitch tidak berekspektasi adanya pengaruh langsung terhadap peringkatnya. Lippo dan ASRI, yang mana sebagian besar hutang berdenominasi USD, telah melakukan lindung nilai (hedging) terhadap paling tidak 80% dari hutang USD dan keduanya memiliki margin buffer yang cukup untuk menyerap dampak jangka pendek dari kerugian nilai tukar. Multipolar, yang memiliki hutang dalam mata uang asing sekitar USD 200m, tidak memiliki lindung nilai terhadap eksposur USD. Namun, perusahaan masih menyimpan hasil penerbitan obligasi sebesar USD 200m dalam mata uang asing, dimana Fitch berharap akan dapat memungkinkan perusahaan mengatur eksposur mata uang asingnya dalam jangka pendek. Meskipun demikian, depresiasi Rupiah yang berkelanjutan akan dapat meningkatkan tekanan negatif terhadap peringkat. Sekitar 20% dari kebutuhan mata uang asing Garuda tidak memiliki lindung nilai. Meskipun demikian, kepemimpinan pasar Garuda di pasar full-service carrier (FSC) domestik memberikan fleksibilitas dalam membebankan peningkatan biaya dan fluktuasi nilai tukar, terutama untuk segmen pasar korporat. Jababeka, yang memiliki hutang dalam mata uang asing sekitar 84%, akan diuntungkan dari lindung nilai yang berasal dari operasi power plant yang baru. Power plant ini memiliki perjanjian off-take jangka panjang dalam USD dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN, BBB-/Stable). Fitch berekspektasi arus kas berulang dari power plant akan cukup untuk membayar biaya bunga dalam jangka pendek sampai menengah, sehingga membatasi dampak dari fluktuasi nilai tukar. Fitch berekspektasi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa, BB-/A+(idn)/ Stable) dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk (Fajar, B+/ A(idn)/ Stable) akan dapat membebankan fluktuasi nilai tukar terhadap konsumen akhir dikarenakan posisi pasar mereka yang kuat. Japfa dan Fajar menjaga kebutuhan persediaan sekitar 2 bulan dan telah menunjukkan kemampuan dalam menyesuaikan harga jual untuk mencerminkan peningkatan biaya produksi. Perjanjian harga PT Berlina Tbk (A-(idn)/ Stable) dan hubungan mereka yang sudah mapan dengan konsumen juga memungkinkan perusahaan untuk membebankan fluktuasi nilai tukar. Hal akan ini mengimbangi dampak dari fluktuasi nilai tukar dari harga bahan baku, dan juga hutang dalam mata uang asing yang berkontribusi sekitar 40% terhadap total pinjaman. Perusahaan minyak sawit kemungkinan akan mendapat keuntungan dari depresiasi Rupiah karena harga jual yang berdenominasi USD. Hal ini dapat mengimbangi efek dari harga jual minyak sawit mentah (CPO) yang rendah. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (AA(idn)/ Positive), PT Ivo Mas Tunggal (AA(idn)/ Positive), dan PT Sawit Mas Sejahtera (AA(idn) / Positive) secara alami terlindung dari fluktuasi nilai tukar dengan penghasilan dalam mata uang asing mencukupi kebutuhan pupuk dan hutang dalam mata uang asing. 