Rates by Asian News International, New Delhi Tel: 011 2619 1464 Indicative Previous Grains opening close (in rupees per 100 kg unless stated) ---------------------------------------------------------- Wheat Desi 1,725-1,925 1,750-1,950. Wheat Dara 1,275-1,400 1,270-1,380 Atta Chakki (per 10 Kg) 190 190. Roller Mill (per bag) 1,275-1,375 1,275-1,375. Maida (per bag) 1,450-1,475 1,450-1,475. Sooji (per bag) 1,450-1,550 1,450-1,550. Rice Basmati(Sri Lal Mahal) 9,100 9,100. Rice Basmati(Lal Quila) 9,000 9,000. Rice Basmati(Common) 4,200-4,300 4,200-4,300. Rice Permal 1,780-2,200 1,780-2,200. Rice Sela 2,110-2,140 2,110-2,140. I.R.-8 1,350-1,460 1,350-1,460. Gram 3,260-3,640 3,250-3,625. Peas Green 2,500-2,550 2,500-2,550. Peas White 2,400-2,500 2,400-2,500. Bajra 1,025-1,350 1,010-1,325. Jowar white 1,810-1,955 1,810-1,955. Maize 1,350-1,450 1,345-1,445. Barley 1,150-1,250 1,150-1,250. Guwar 2,000-2,200 2,000-2,200. Source: Delhi grain market traders.