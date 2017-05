PARIS, 9 octobre Le bonus de 10.000 euros accordé aux automobilistes se débarrassant d'un véhicule diesel de plus de 15 ans pour acheter une voiture électrique va être élargi aux diesels de plus de 10 ans, a annoncé vendredi la ministre de l'Ecologie.

"Les automobilistes ont acheté le diesel parce que c'était moins cher, si l'on veut que ce soit juste, il faut leur donner les moyens d'acheter une voiture propre", a souligné Ségolène Royal sur iTELE.

"Le bonus aujourd'hui est de 10.000 euros lorsque l'automobiliste abandonne un vieux diesel de plus de 15 ans", a-t-elle ajouté. "Nous allons mettre ce bonus de 10.000 euros pour les véhicules de plus de dix ans, donc ça va concerner un nombre plus important d'automobilistes".

Le débat en France, où le parc automobile est l'un des plus diésélisés au monde, a été récemment relancé avec le scandale du constructeur Volkswagen qui a reconnu avoir manipulé des tests sur les émissions polluantes de ses véhicules.

L'avantage fiscal dont bénéficient les moteurs diesel, plus économes en consommation mais plus polluants en particules et dioxydes d'azote, est remis en cause mais le gouvernement a indiqué qu'il ne souhaitait pas légiférer sur ce sujet "à la va-vite". (Marine Pennetier, édité par Yves Clarisse)