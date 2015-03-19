路透香港3月19日 - 施羅德投資 稱，若美元升值，全球新興市場的回報會低於發達市場，然該行不認為美元在今年會持續保持強勁升勢，並相信新興市場將為投資者帶來相對合理的回報。

美國聯邦儲備委員會(美聯儲/FED)周三放棄了“保持耐心”的措辭，向備受期待的自2006年以來首次升息又邁進了一步，但市場押注可能在9月升息，因聯儲下調了成長和通脹預估。

施羅德新興市場股票主管Allan Conway在其評論中稱，由於環球經濟仍然不明朗，2014年新興市場股票基金資金流的波動趨勢可能會延續至2015年。據EPFR Global的數據顯示，2014年初新興市場股票基金錄得逾400億美元的凈資金流出。雖然情況之後逆轉，但年尾時仍錄得約100億美元的流出。

“然而，全球新興市場的估值還是具吸引力的。”他說，“MSCI新興市場指數 的市盈率約為10.5倍，是歷史值折讓的10%和較標準普爾500指數 折讓逾50%--這是過去十年來的最大折讓。”

施羅德認為，未來美國貨幣政策正常化是全球新興市場面臨的主要挑戰。若美元升值，全球新興市場的回報會低於已發展市場。可是，該行不認為美元在2015年會持續保持強勁升勢。

Conway稱，股票市場通常在加息早期表現較好，原因是經濟增長利好因素抵銷了緊縮的融資環境。儘管在已發展市場中美國表現最佳，但其經濟復甦不是十分強勁。當加息時，最高利率將低於“正常”周期的利率水平。加上歐元區和日本仍實施擴張性貨幣政策，全球資金流動性在未來將維持利好。

“部分新興經濟體更易受到美國加息的影響。許多被視為較弱的經濟體系已開始進行調整。因此，當美國收緊政策時，我們預期影響會低於2013年夏季的時侯。”他說。

施羅德指出，風險較高的市場最明顯為烏克蘭及中東地區， 若兩者的局勢出現嚴重惡化，有可能對全球造成影響而不只限於新興市場。雖然近期能源價格下跌已對新興市場中的能源生產國構成預算壓力，但價格下跌對能源進口國有利，將提升全球消費需求，使全球新興市場出口國有機會受惠。

該行預期2015年環球新興市場前景明朗，對受惠于政策改革以及製造業、工業出口上升以及能源價格下跌的市場持樂觀態度，但對原材料及能源持審慎態度。

“我們相信2015年因受到估值吸引、國內需求及持續改善的出口的支持，相比于已發展市場而言，環球新興市場將為投資者帶來相對合理的回報。”該行並稱。（完）

(記者 雷美珍；審校 黃凱)

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