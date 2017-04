NEW YORK Nov 13 Goldman Sachs Group Inc named 280 new managing directors on Wednesday, a 5 percent increase from the previous year.

Goldman's new managing directors will be promoted as of Jan. 1, according to a news release on the company's website. The title is one step away from the position of partner at the Wall Street bank.

The biggest group comes from trading, with 94 managing directors, followed by operations, technology, legal and finance staff, with 74; investment banking, with 51; investment management, with 39; research, with 14; and merchant banking, with eight. More than half are in the Americas, and 20 percent are women. The full list of newly named managing directors is below:

Katherine Abrat Afsheen Afshar Puneet Agarwal Sergio Akselrad Philip Aldis Jean Altier Bohm Margaret Anadu Vishweshwar Anantharam Alexi Antolovich Silvia Ardagna Matthew Armas Anthony Arnold Yacov Arnopolin Celine Assouline Roberto Awad Amin Azmoudeh Davie Baccei Eric Bai Taran Bakker Paddy Balasubramanian Kevin Barker Lindsay Basloe Peter Beckman Collin Bell Navtej Bhullar Francois-Xavier Bouillet Douglas Bouquard David Bowen Elizabeth Bowyer Sarah Brungs Michael Bruun Beat Cabiallavetta Niharika Cabiallavetta John Cahill Greg Calnon Robert Camacho David Campbell Thomas Campbell Michael Casey John Cassidy Pascal Cerf Tiffani Chambers Sharmini Chetwode Patricia Chew Travis Chmelka Lisa Coar Charles Cognata Dahlia Cohen Rod Colburn Peter Colven Stuart Connolly Stephen Considine Damien Courvalin Nora Creedon Alicia Crighton Adam Crook (Securities) Piers Curle Michael D'Addario Aneesh Daga Matt Dailey Viktor Danielson Eric Dann Suzanne de Verdelon Banu Demirkiran Michael Deninno Stratford Dennis Anthony DeRose Arun Dhar Scott Diamond Rachel Diller Lin Ding Rohan Doctor Anthony Duggan Sinead Dunphy Michael Durso Michael Eakins Mike Ebeling Kene Ejikeme Simon Ennis Ashley Everett Amir Fais Joseph Femenia Ivan Fillon Andrew Fisher Andrew Flahive Brian Fortson Bridget Fraser Olivier Frendo Gedaliah Friedenberg Nicolas Friedman James Fulton Roger Gardiner Grace Ge Matija Gergolet Phil Giuca Brian Glass Ward Glassmeyer Craig Glassner Nicholas Godfrey Lawrence Grassi Jett Greenberg David Gribble Benjamin Grizzle Anil Grover (LCA Tech) Fredrik Grunberger Dominic Gurney David Ha Kirsten Hagen Digboloy Halder Phillip Han Sarah Harper Nick Hartley Hunter Henry Debra Herschmann Michael Hickey Michael Higgins Axel Hoefer Judy Hong Tim Hooley Erdit Hoxha James Huckaby Michael Husson Maximos Iakovlev Inci Isikli Omer Ismail Glade Jacobsen Sumedh Jaiswal Michael Jalkut Channa Jayaweera Derek Jean-Baptiste Chito Jeyarajah Jessica Jones Sami Kamhawi Geraldine Keefe Zaid Khaldi Talat Khan Gautam Khanna Robert Kimmel Hiroki Kimoto Gil Klemann Victor Klimchenko Gordon Kluzak Heidi Kniesel Kimiyasu Kono Joseph Konzelmann Eric Kramer Pavel Krotkov Rohit Kumar Yojiro Kunitomo David LaBianca Jonathan Lamm Adam Lane Risa Lederhandler Andrei Legostaev Matt Leisen Vincenzo Lento Wesley LePatner Xufa Liao Brian Liloia Reginaldo Lima Marcel Liplijn Malcolm MacDonald John Marshall Jonathan Matz Patty McCarthy Michael McGinn Alan McLean Olympia McNerney Scott Mehling Noa Meyer Alexandra Miani Jung Min Jerry Minier Anthony Mirabile Anindya Mohinta Mike Mooney Sam Morgan Will Morgan Peter Morreale Rick Morris (Securities) Piyush Mubayi Kaushik Murali Mark Najarian Josh Newsome Logan Nicholson Mike Nickols Sergei Nodelman Jolie Norris Edward Oakley Timothy O'Donovan Brian O'Keeffe Mark Olivier Stephen Orr Bartosz Ostenda Enrico Ottavian Hiroshi Ozawa Matthew Papas Muir Paterson Cyrille Perard Chris Perez Amit Pilowsky Nick Pomponi Brandon Press Ken Prince Elizabeth Pritchard Grant Purtell Don Raab Radovan Radman Mohan Rajagopal Neema Raphael Michael Rendel Osmin Rivera Ludovic Rodhain Javier Rodriguez-Alarcon Cosmo Roe Andrew Rosivach Jennifer Roth Armin Rothauser Jonathan Rousse John Ryan Yassaman Salas Tom Scarpati Joao Schmidt Rachel Schnoll Marc Schreiber Bruce Schwartz Lyle Schwartz Anshul Sehgal John Semczuk Hideyuki Seo Jonathan Shapiro Johann Shudlick Andrew Silverman Brian Singer Jeremie Sokolowsky Simone Song William Stamatakis Jari Stehn Jeremy Stent Alan Stewart Daniel Strack Alexandra Stubbings Masato Sunaga Takaaki Suzuki Chia Min Tan Robert Tau Sujay Telang Baris Temelkuran Rene Theriault Bart Thomson Cassandra Tok Alex Tomas Karen Trapani Kamakshya Trivedi Emma Tsui Ervin Tu John Tully Thomas Turner Michael Ungari Krishnamurthy Vaidyanathan Anilu Vazquez-Ubarri Sofie Wacha Scott Walter Bryce Wan James Wang Kent Wasson Michael Watts Stephen Waxman Connie Wen Colin White Kyle Williams Stephen Withnell Audrey Woon Chiharu Yamagami Suzzanne Yao Rana Yared Bervan Yeh Tony Yip Emi Yoshibe Vladimir Zakharov