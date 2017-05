UPDATE 1-Golf-U.S. PGA Tour Players Championship scores

May 13 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Players Championship at the par-72 course on Saturday in Ponte Vedra Beach, Florida -9 Kyle Stanley (U.S.) 69 66 72 J.B. Holmes (U.S.) 68 69 70 -8 Louis Oosthuizen (South Africa) 69 66 73 -7 Kim Si Woo (Korea) 69 72 68 -6 Emiliano Grillo (Argentina) 72 71 67 Ian Poulter (Britain) 72 67 71 -5 Sergio Garcia (Spain) 73 71 67 Alexander Noren (Sweden) 68 71 72