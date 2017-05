Golf-U.S. PGA Tour Colonial Invitational scores

May 28 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Colonial Invitational at the par-70 course on Sunday in Fort Worth, Texas -10 Kevin Kisner (U.S.) 67 67 70 66 -9 Jon Rahm (Spain) 66 69 70 66 Sean O'Hair (U.S.) 67 68 70 66 Jordan Spieth (U.S.) 70 68 68 65 -8 Webb Simpson (U.S.) 68 66 67 71 -7 Danny Lee (New Zealand) 70 64 69 70 -6 Scott Piercy (U.S.) 68 66 72 68 Steve Stricker (U.S.) 72 71 68 63 Brian