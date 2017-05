Golf-World Rankings

May 22 (Gracenote) - The World Rankings 1. (1) Dustin Johnson (U.S.) 12.98 2. (2) Rory McIlroy (Britain) 8.35 3. (4) Jason Day (Australia) 8.15 4. (3) Hideki Matsuyama (Japan) 7.73 5. (7) Henrik Stenson (Sweden) 7.21 6. (5) Sergio Garcia (Spain) 7.20 7. (6) Jordan Spieth (U.S.) 6.90 8. (9) Adam Scott (Australia) 5.44 9. (8) Justin Rose (Britain) 5.37 10. (10) Rickie Fowler