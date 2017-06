Jan 16 Leading money winners on the 2012 European Tour Race to Dubai on Monday (British unless stated): 1. Branden Grace (South Africa) 220,000 euros 2. Louis Oosthuizen (South Africa) 158,500 3. Jamie Elson 153,020 4. Tjaart Van der Walt (South Africa) 115,000 5. Jaco Van Zyl (South Africa) 103,072 6. Retief Goosen (South Africa) 87,010 7. David Drysdale 64,835 8. Marc Warren 53,972 8= Michiel Bothma (South Africa) 53,972 10. Danny Willett 48,285 (Editing by Toby Davis. To comment on this story email sportsfeedback@thomsonreuters.com) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net) Please double-click on the newslink: for golf stories