May 27 Leading money winners on the 2014 European Tour Race to Dubai on Tuesday: 1. Thomas Bjorn (Denmark) 1,470,194 euros 2. Rory McIlroy (Northern Ireland) 1,295,825 3. Jamie Donaldson (Wales) 1,233,997 4. Louis Oosthuizen (South Africa) 1,034,767 5. Miguel Angel Jimenez (Spain) 956,312 6. Sergio Garcia (Spain) 931,935 7. Victor Dubuisson (France) 875,354 8. Stephen Gallacher (Scotland) 838,993 9. Jonas Blixt (Sweden) 773,832 10. Henrik Stenson (Sweden) 710,129 11. Charl Schwartzel (South Africa) 701,428 12. Lee Westwood (England) 667,833 13. Joost Luiten (Netherlands) 640,196 14. George Coetzee (South Africa) 602,002 15. Shane Lowry (Ireland) 560,749 16. Branden Grace (South Africa) 547,446 17. Pablo Larrazabal (Spain) 547,375 18. Alexander Levy (France) 528,371 19. Thomas Aiken (South Africa) 513,310 20. Tommy Fleetwood (England) 498,601 (Compiled by Caroline Helly)