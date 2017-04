Aug 18 Leading money winners on the 2014 European Tour Race to Dubai on Monday: 1. Rory McIlroy (Northern Ireland) 5,120,709 euros 2. Sergio Garcia (Spain) 2,275,712 3. Thomas Bjorn (Denmark) 1,759,931 4. Henrik Stenson (Sweden) 1,691,231 5. Martin Kaymer (Germany) 1,570,937 6. Jamie Donaldson (Wales) 1,538,785 7. Justin Rose (England) 1,503,781 8. Victor Dubuisson (France) 1,458,102 9. Stephen Gallacher (Scotland) 1,284,633 10. Louis Oosthuizen (South Africa) 1,226,249 (Compiled by Caroline Helly)