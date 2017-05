April 26 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour China Open at the par-72 course on Sunday in Shanghai -9 Wu Ashun (China) 73 66 69 71 -8 David Howell (Britain) 68 72 68 72 -7 Prom Meesawat (Thailand) 72 70 68 71 Emiliano Grillo (Argentina) 73 70 69 69 Alexander Levy (France) 69 68 71 73 -6 Li Haotong (China) 71 68 69 74 -5 Richie Ramsay (Britain) 72 68 70 73 -4 Tyrrell Hatton (Britain) 75 69 69 71 Julien Quesne (France) 69 67 76 72 Peter Uihlein (U.S.) 70 67 76 71 Romain Wattel (France) 72 67 74 71 An Byeong-Hun (Korea) 72 68 76 68 Magnus Carlsson (Sweden) 73 72 65 74 -3 Seve Benson (Britain) 75 69 66 75 Mark Foster (Britain) 72 71 74 68 Bradley Dredge (Britain) 68 74 72 71 Lucas Bjerregaard (Denmark) 75 70 70 70 -2 Park Il-Hwan (Korea) 70 74 71 71 Renato Paratore (Italy) 74 71 71 70 Mikko Ilonen (Finland) 73 71 70 72 Richard Green (Australia) 73 71 69 73 Matteo Manassero (Italy) 71 68 73 74 James Morrison (Britain) 73 70 70 73 Thomas Pieters (Belgium) 70 71 70 75 Benjamin Hebert (France) 70 76 67 73 -1 Lee Tae-Hee (Korea) 74 71 71 71 Alexander Noren (Sweden) 73 70 72 72 Robert Rock (Britain) 73 73 72 69 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 71 68 76 72 Robert Karlsson (Sweden) 75 70 70 72 0 Chris Wood (Britain) 73 70 75 70 Gregory Bourdy (France) 74 72 70 72 Ross Fisher (Britain) 76 69 68 75 Michael Hendry (New Zealand) 68 73 73 74 Gregory Havret (France) 76 68 72 72 Shiv Kapur (India) 70 72 75 71 Matthew Griffin (Australia) 75 68 72 73 Soren Kjeldsen (Denmark) 75 71 69 73 Raphael Jacquelin (France) 74 68 72 74 Johan Edfors (Sweden) 74 72 69 73 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 73 69 74 72 1 Craig Lee (Britain) 70 75 72 72 Rhein Gibson (Australia) 71 71 74 73 Scott Strange (Australia) 71 72 69 77 David Horsey (Britain) 72 73 71 73 Trevor Fisher (South Africa) 75 71 71 72 2 Mikko Korhonen (Finland) 71 72 75 72 Ryan Carter (U.S.) 71 73 77 69 Marcus Fraser (Australia) 69 76 73 72 Terry Pilkadaris (Australia) 72 73 70 75 3 Matthew Nixon (Britain) 73 70 72 76 Oliver Wilson (Britain) 70 76 72 73 Johan Carlsson (Sweden) 70 75 75 71 Zhang Xinjun (China) 75 71 79 66 Jun-Seok Lee (Australia) 72 74 72 73 4 Nick Cullen (Australia) 72 73 70 77 David Drysdale (Britain) 75 69 76 72 Felipe Aguilar (Chile) 80 65 70 77 Maximilian Kieffer (Germany) 73 72 73 74 6 Yuan Tian (China) 75 69 77 73 Andrew Johnston (Britain) 72 70 74 78 Scott Hend (Australia) 71 73 76 74 7 Edouard Espana (France) 74 72 77 72 8 Zhang Jin (China) 72 70 78 76 9 Jerome Lando-Casanova (France) 71 68 77 81 11 Soren Hansen (Denmark) 75 70 78 76 13 Steven Jeffress (Australia) 72 74 77 78