March 21 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Madeira Islands Open at the par-72 course on Saturday in Santo da Serra 68 Joachim Hansen (Denmark) 68 69 Andrew Marshall (Britain) 69 Adrien Saddier (France) 69 Jean-Baptiste Gonnet (France) 69 Roope Kakko (Finland) 69 Peter Whiteford (Britain) 69 Jaakko Maekitalo (Finland) 69 Alessandro Tadini (Italy) 69 Antti Ahokas (Finland) 69 70 James Robinson (Britain) 70 Renato Paratore (Italy) 70 Kevin Phelan (Ireland) 70 Gareth Maybin (Britain) 70 Joakim Lagergren (Sweden) 70 Bernd Ritthammer (Germany) 70 Jens Fahrbring (Sweden) 70 Goncalo Pinto (Portugal) 70 71 Johan Edfors (Sweden) 71 Jason Scrivener (Australia) 71 Sean Einhaus (Germany) 71 Marcus Armitage (Britain) 71 Tiago Cruz (Portugal) 71 Brandon Stone (South Africa) 71 Ignacio Elvira (Spain) 71 Jamie McLeary (Britain) 71 Peter Lawrie (Ireland) 71 Elliot Saltman (Britain) 71 Jack Senior (Britain) 71 George Murray (Britain) 71 72 Joel Stalter (France) 72 Jesper Billing (Sweden) 72 Chris Hanson (Britain) 72 Jeppe Huldahl (Denmark) 72 Dan Woltman (U.S.) 72 Chris Paisley (Britain) 72 Charlie Ford (Britain) 72 Max Orrin (Britain) 72 Simon Wakefield (Britain) 72 Daniel Im (U.S.) 72 Garrick Porteous (Britain) 72 Marcel Schneider (Germany) 72 Ricardo Santos (Portugal) 72 Bjoern Akesson (Sweden) 72 Niccolo Ravano (Italy) 72 73 S.S.P. Chawrasia (India) 73 David Dixon (Britain) 73 Julien Guerrier (France) 73 Tom Murray (Britain) 73 Pierre Relecom (Belgium) 73 Jack Doherty (Britain) 73 Duncan Stewart (Britain) 73 Steven Tiley (Britain) 73 Edouard Dubois (France) 73 Pelle Edberg (Sweden) 73 Daniel Gaunt (Australia) 73 Van Phillips (Britain) 73 Sebastien Gros (France) 73 Pedro Figueiredo (Portugal) 73 Simon Thornton (Ireland) 73 Andreas Harto (Denmark) 73 Justin Walters (South Africa) 73 Terry Pilkadaris (Australia) 73 Robert Coles (Britain) 73 74 Sebastian Heisele (Germany) 74 Bradley Dredge (Britain) 74 Antonio Hortal (Spain) 74 Jose-Filipe Lima (Portugal) 74 Christian Gloet (Denmark) 74 Ricardo Gouveia (Portugal) 74 Steven Jeppesen (Sweden) 74 Callum Shinkwin (Britain) 74 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 74 Lasse Jensen (Denmark) 74 Tim Sluiter (Netherlands) 74 Hugues Joannes (Belgium) 74 Christopher Mivis (Belgium) 74 Tomas Guimaraes Bessa (Portugal) 74 Phillip Archer (Britain) 74 William Harrold (Britain) 74 Francois Calmels (France) 74 Thomas Linard (France) 74 Wallace Booth (Britain) 74 75 DNQ Ruaidhri McGee (Ireland) 75 Maarten Lafeber (Netherlands) 75 Thomas Elissalde (France) 75 Daan Huizing (Netherlands) 75 Joao Carlota (Portugal) 75 Pedro Oriol (Spain) 75 Jarmo Sandelin (Sweden) 75 Kim Si-Hwan (South Korea) 75 Niccolo Quintarelli (Italy) 75 Borja Virto (Spain) 75 Lorenzo Gagli (Italy) 75 Stuart Manley (Britain) 75 Jason Barnes (Britain) 75 Nino Bertasio (Italy) 75 Steven Brown (Britain) 75 Matteo Delpodio (Italy) 75 Alexander Knappe (Germany) 75 Jens Dantorp (Sweden) 75 Alvaro Velasco (Spain) 75 Andrew McArthur (Britain) 75 76 DNQ Pontus Widegren (Sweden) 76 Scott Henry (Britain) 76 Scott Fallon (Britain) 76 John Hahn (U.S.) 76 Cyril Bouniol (France) 76 Joakim Rask (Sweden) 76 Nicolas Geyger (Chile) 76 Harry Casey (Britain) 76 Jose Manuel Lara (Spain) 76 77 DNQ Sam Walker (Britain) 77 Simon Griffiths (Britain) 77 Gary Lockerbie (Britain) 77 Adam Gee (Britain) 77 Carlos Pigem (Spain) 77 Victor Riu (France) 77 Todd Sinnott (Australia) 77 Alastair Forsyth (Britain) 77 Carlos Del Moral (Spain) 77 Paul Dwyer (Britain) 77 Sebastian Soederberg (Sweden) 77 James Heath (Britain) 77 Filippo Bergamaschi (Italy) 77 David Palm (Sweden) 77 78 DNQ Mads Sogaard (Denmark) 78 Rhys Davies (Britain) 78 Javier Ballesteros (Spain) 78 Kenneth Ferrie (Britain) 78 David Law (Britain) 78 Emilio Cuartero (Spain) 78 Richard Finch (Britain) 78 Adrien Bernadet (France) 78 79 DNQ Carlos Laranja (Portugal) 79 Ben Evans (Britain) 79 Dave Coupland (Britain) 79 Joao Pedro Sousa (Portugal) 79 80 DNQ Jacob Glennemo (Sweden) 80 Adam Rajmont (Czech Republic) 80 Stiggy Hodgson (Britain) 80 Elias Bertheussen (Norway) 80 82 DNQ Estanislao Goya (Argentina) 82 Ricky Brackenbury (Britain) 82