Jan 29 (Gracenote) - Scores from the European Tour Qatar Masters at the par-72 course on Sunday in Doha PLAY-OFF 1 Wang Jeunghun (Korea) after 1 2 Joakim Lagergren (Sweden) after 1 2 Jaco Van Zyl (South Africa) after 1 REGULAR ROUNDS -16 Wang Jeunghun (Korea) 69 67 65 71 Joakim Lagergren (Sweden) 67 72 67 66 Jaco Van Zyl (South Africa) 67 69 68 68 -15 Michael Lorenzo-Vera (France) 69 69 69 66 Thomas Aiken (South Africa) 68 68 69 68 -14 Ignacio Elvira (Spain) 67 69 68 70 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 70 66 68 Jordan Smith (Britain) 71 66 71 66 -13 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 66 70 70 69 Nathan Kimsey (Britain) 66 74 66 69 -12 Lucas Bjerregaard (Denmark) 69 68 73 66 Chris Wood (Britain) 69 70 70 67 -11 Chris Paisley (Britain) 74 67 69 67 Ernie Els (South Africa) 68 70 71 68 David Lingmerth (Sweden) 71 69 70 67 Jorge Campillo (Spain) 69 67 75 66 Anton Karlsson (Sweden) 68 73 69 67 -10 Peter Hanson (Sweden) 70 70 73 65 Sam Walker (Britain) 68 71 71 68 Chris Hanson (Britain) 68 69 73 68 -9 Alexander Noren (Sweden) 68 70 71 70 Paul Dunne (Ireland) 67 70 70 72 Graeme Storm (Britain) 68 70 72 69 Joost Luiten (Netherlands) 71 70 71 67 Anthony Wall (Britain) 68 69 71 71 Bradley Dredge (Britain) 64 72 73 70 Pelle Edberg (Sweden) 70 72 69 68 -8 Alexander Knappe (Germany) 67 72 71 70 Graeme McDowell (Britain) 66 75 70 69 Paul Peterson (U.S.) 71 70 75 64 Alexander Bjoerk (Sweden) 69 69 75 67 Thomas Detry (Belgium) 67 74 70 69 Daniel Im (U.S.) 68 69 74 69 Andy Sullivan (Britain) 68 68 70 74 Robert Karlsson (Sweden) 70 70 70 70 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 69 72 69 -7 David Drysdale (Britain) 71 71 70 69 Romain Langasque (France) 70 70 67 74 Bernd Wiesberger (Austria) 70 72 71 68 Richie Ramsay (Britain) 68 74 69 70 -6 David Lipsky (U.S.) 72 66 75 69 Felipe Aguilar (Chile) 70 68 75 69 Mikko Korhonen (Finland) 65 71 72 74 Dean Burmester (South Africa) 70 71 71 70 Damien Perrier (France) 72 70 72 68 Oliver Fisher (Britain) 70 70 68 74 Joel Stalter (France) 69 71 73 69 -5 Dylan Frittelli (South Africa) 71 67 76 69 Johan Carlsson (Sweden) 71 69 72 71 Rikard Karlberg (Sweden) 69 73 70 71 Pablo Larrazabal (Spain) 69 71 71 72 Nino Bertasio (Italy) 71 69 68 75 Martin Kaymer (Germany) 70 72 68 73 Thomas Bjorn (Denmark) 68 72 75 68 -4 Richard Bland (Britain) 70 71 72 71 Sebastien Gros (France) 72 69 72 71 -3 Thorbjorn Olesen (Denmark) 70 71 76 68 Gregory Havret (France) 69 71 70 75 Alexander Levy (France) 69 69 75 72 -2 Lee Soomin (Korea) 69 73 72 72 Scott Hend (Australia) 69 72 72 73 Marc Warren (Britain) 69 73 73 71 Raphael Jacquelin (France) 67 71 73 75 -1 Ryan Fox (New Zealand) 72 70 67 78 0 Benjamin Hebert (France) 70 72 73 73 1 Darren Fichardt (South Africa) 72 70 72 75 2 Matthieu Pavon (France) 71 70 76 73 3 Daniel Brooks (Britain) 68 74 78 71 5 Simon Dyson (Britain) 67 70 76 80 10 Ricardo Gonzalez (Argentina) 69 73 82 74