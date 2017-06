Nov 16 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour South African Open at the par-72 course on Friday in Ekurhuleni holes played rounds -13 Henrik Stenson (Sweden) 18 66 65 -9 Magnus Carlsson (Sweden) 18 68 67 Merrick Bremner (South Africa) 14 64 -8 Lloyd Saltman (Britain) 18 70 66 -7 Oliver Bekker (South Africa) 18 68 69 Michael Jonzon (Sweden) 18 68 69 Matthew Carvell (South Africa) 9 66 -6 Peter Whiteford (Britain) 18 69 69 Allan Versfeld (South Africa) 18 69 69 Michiel Bothma (South Africa) 18 69 69 Tommy Fleetwood (Britain) 15 70 Darren Fichardt (South Africa) 14 68 Charl Schwartzel (South Africa) 14 68 -5 Adrien Bernadet (France) 18 68 71 James Kingston (South Africa) 18 71 68 Thomas Aiken (South Africa) 18 73 66 Marc Warren (Britain) 18 70 69 Jake Roos (South Africa) 18 68 71 Niclas Fasth (Sweden) 18 70 69 Espen Kofstad (Norway) 15 69 Oscar Floren (Sweden) 12 70 Craig Lee (Britain) 10 67 -4 George Coetzee (South Africa) 18 70 70 Ryan Cairns (Zimbabwe) 18 69 71 Titch Moore (South Africa) 18 71 69 Bradford Vaughan (South Africa) 18 70 70 Hans Peter Bacher (Austria) 17 70 Steven Tiley (Britain) 16 69 David Drysdale (Britain) 15 69 Martin Kaymer (Germany) 14 70 Richard Sterne (South Africa) 13 69 Jaco Ahlers (South Africa) 11 69 -3 Peter Gustafsson (Sweden) 18 71 70 David Hewan (South Africa) 18 71 70 Estanislao Goya (Argentina) 18 69 72 Ruan De Smidt (South Africa) 18 72 69 Martin Wiegele (Austria) 18 72 69 Andrew Johnston (Britain) 18 71 70 Tyrone Ferreira (South Africa) 18 72 69 Branden Grace (South Africa) 13 72 Lasse Jensen (Denmark) 11 72 -2 Anthony Snobeck (France) 18 69 73 Maarten Lafeber (Netherlands) 18 71 71 Jaco Van Zyl (South Africa) 18 70 72 Shaun Norris (South Africa) 18 72 70 Neil Schietekat (South Africa) 18 73 69 Roope Kakko (Finland) 18 70 72 Trevor Fisher (South Africa) 14 69 Markus Brier (Austria) 14 71 James Kamte (South Africa) 12 69 Ulrich Van den Berg (South Africa) 11 72 Jorge Campillo (Spain) 11 70 -1 Gareth Maybin (Britain) 18 73 70 Hennie Otto (South Africa) 18 71 72 Justin Harding (South Africa) 18 73 70 Alastair Forsyth (Britain) 18 71 72 Sam Walker (Britain) 18 71 72 Knut Borsheim (Norway) 17 73 Chris Swanepoel (South Africa) 15 73 Attie Schwartzel (South Africa) 11 72 Ross Wellington (South Africa) 10 72 Andy Sullivan (Britain) 10 71 0 Coenie Bester (South Africa) 18 70 74 Martin Du Toit (South Africa) 18 70 74 David Dixon (Britain) 18 73 71 Martin Maritz (South Africa) 18 71 73 Matthew Baldwin (Britain) 18 73 71 Michael Hollick (South Africa) 17 72 George Murray (Britain) 14 71 Matthew Southgate (Britain) 14 70 Warren Abery (South Africa) 13 74 Dawie Van der Walt (South Africa) 11 72 Aron Zemmer (Italy) 10 73 1 Alex Haindl (South Africa) 18 67 78 Justin Walters (South Africa) 18 71 74 Edouard Dubois (France) 16 75 Garth Mulroy (South Africa) 13 75 Chris Gane (Britain) 12 72 Andrea Pavan (Italy) 10 70 Theunis Spangenberg (South Africa) 10 73 Desvonde Botes (South Africa) 9 71 Toto Thimba (South Africa) 9 71 2 Pelle Edberg (Sweden) 18 72 74 Daniel Gaunt (Australia) 18 72 74 Louis De Jager (South Africa) 18 74 72 Danie Van Tonder (South Africa) 18 76 70 Brandon Pieters (South Africa) 18 77 69 PH McIntyre (South Africa) 17 75 Richard McEvoy (Britain) 13 76 Joakim Lagergren (Sweden) 11 76 Ockie Strydom (South Africa) 11 75 Victor Riu (France) 10 75 3 Zander Lombard (South Africa) 18 72 75 Eddie Pepperell (Britain) 18 74 73 Lindani Ndwandwe (South Africa) 18 75 72 Sam Little (Britain) 18 71 76 Thabang Simon (South Africa) 18 78 69 Bryce Easton (South Africa) 17 74 Johan Du Buisson (South Africa) 16 73 Tyrone Mordt (South Africa) 15 73 Josh Cunliffe (South Africa) 13 74 Sam Hutsby (Britain) 9 74 Lyle Rowe (South Africa) 9 73 4 Hendrik Buhrmann (South Africa) 18 71 77 Neil Cheetham (Britain) 18 74 74 Keith Horne (South Africa) 18 73 75 Wil Besseling (Netherlands) 18 74 74 Mikael Lundberg (Sweden) 18 75 73 Haydn Porteous (South Africa) 18 78 70 Adam Gee (Britain) 18 78 70 Pieter Moolman (South Africa) 18 75 73 Grant Muller (South Africa) 16 75 Albert Pistorius (South Africa) 15 73 Divan Van den Heever (South Africa) 15 71 Thomas Norret (Denmark) 10 75 Bernd Ritthammer (Germany) 9 68 5 Christiaan Basson (South Africa) 18 76 73 Doug McGuigan (South Africa) 18 75 74 Ben Mannix (Britain) 18 74 75 Dean O'Riley (South Africa) 18 71 78 Wallie Coetsee (South Africa) 18 71 78 Sipho Bujela (South Africa) 16 72 Jbe Kruger (South Africa) 14 79 Andre Cruse (South Africa) 13 74 Vaughn Groenewald (South Africa) 10 75 JG Claassen (South Africa) 10 73 Omar Sandys (South Africa) 10 74 Juan Langeveld (South Africa) 9 76 6 Gert Myburgh (South Africa) 18 74 76 Grant Veenstra (South Africa) 18 77 73 Teboho Sefatsa (South Africa) 18 74 76 Federico Colombo (Italy) 18 77 73 Brandon Stone (South Africa) 18 74 76 Terence Boardman (South Africa) 18 74 76 Prinavin Nelson (South Africa) 13 78 Benjamin Hebert (France) 13 75 Wayne Westner (South Africa) 10 77 7 Jacques Kruyswijk (South Africa) 18 76 75 Charles-Edouard Russo (France) 18 76 75 Jeff Inglis (Britain) 17 73 Jean Hugo (South Africa) 15 77 Andrew Curlewis (South Africa) 9 76 8 Lloyd Kennedy (Britain) 18 77 75 Gavan Levenson (South Africa) 16 75 Des Terblanche (South Africa) 0 80 9 Charl Coetzee (South Africa) 18 76 77 Steven O'Hara (Britain) 18 74 79 Michael Scholz (South Africa) 18 79 74 Jamie Moul (Britain) 16 73 10 Coert Groenewald (South Africa) 18 77 77 Matthew Nixon (Britain) 18 76 78 Jared Harvey (South Africa) 9 79 11 Paul Dwyer (Britain) 15 76 12 John McClean (South Africa) 18 77 79 13 Ryan Tipping (South Africa) 16 77 WDW Paul Waring (Britain) Michiel Bothma (South Africa) 69 69 -5 Adrien Bernadet (France) 68 71 James Kingston (South Africa) 71 68 Thomas Aiken (South Africa) 73 66 Marc Warren (Britain) 70 69 Jake Roos (South Africa) 68 71 Niclas Fasth (Sweden) 70 69