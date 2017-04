Dec 7 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Hong Kong Open at the par-70 course on Saturday in Hong Kong 200 Stuart Manley (Britain) 67 67 66 201 Shiv Kapur (India) 69 66 66 Wade Ormsby (Australia) 67 68 66 202 Steve Webster (Britain) 71 66 65 Jose Manuel Lara (Spain) 69 68 65 Miguel Angel Jimenez (Spain) 70 67 65 203 Joel Sjoeholm (Sweden) 68 70 65 Prom Meesawat (Thailand) 66 70 67 Alex Cejka (Germany) 68 67 68 204 Jaakko Maekitalo (Finland) 67 71 66 David Lipsky (U.S.) 69 68 67 Unho Park (Australia) 71 66 67 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 69 67 68 Angelo Que (Philippines) 69 67 68 205 Jyoti Randhawa (India) 72 67 66 Anirban Lahiri (India) 68 70 67 Oliver Fisher (Britain) 68 70 67 Richard Finch (Britain) 70 67 68 Andrea Pavan (Italy) 65 72 68 Daisuke Kataoka (Japan) 68 68 69 206 Gregory Havret (France) 71 70 65 Johan Carlsson (Sweden) 70 70 66 Ignacio Elvira (Spain) 67 72 67 Javier Colomo (Spain) 72 66 68 Roope Kakko (Finland) 71 66 69 Boonchu Ruangkit (Thailand) 69 67 70 Espen Kofstad (Norway) 68 68 70 Jbe Kruger (South Africa) 67 66 73 207 Panuphol Pittayarat (Thailand) 69 70 68 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 68 71 68 Himmat Rai (India) 72 67 68 James Morrison (Britain) 71 67 69 Jorge Campillo (Spain) 73 65 69 Seve Benson (Britain) 66 72 69 S.S.P. Chowrasia (India) 68 69 70 208 Adilson Da Silva (Brazil) 71 70 67 Kim Gi-Whan (South Korea) 70 69 69 Chawalit Plaphol (Thailand) 69 70 69 Brinson Paolini (U.S.) 70 68 70 Daniel Im (U.S.) 71 66 71 Andrew Dodt (Australia) 66 70 72 209 Huang Wenyi (China) 72 69 68 Anthony Wall (Britain) 71 70 68 Edoardo Molinari (Italy) 72 69 68 An Byeong-Hun (South Korea) 69 69 71 David Higgins (Ireland) 64 74 71 Marcus Fraser (Australia) 68 69 72 Rikard Karlberg (Sweden) 69 68 72 Chris Doak (Britain) 68 68 73 210 Jason Knutzon (U.S.) 70 71 69 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 71 69 Thorbjorn Olesen (Denmark) 69 71 70 Lam Chih Bing (Singapore) 66 72 72 Lucas Bjerregaard (Denmark) 70 67 73 211 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 69 72 70 Tony Lascuna (Philippines) 72 69 70 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 73 68 70 Lu Wei-Chih (Taiwan) 69 72 70 Andy Sullivan (Britain) 70 71 70 Chris Paisley (Britain) 71 70 70 Lee Sung (South Korea) 70 70 71 Scott Henry (Britain) 68 72 71 David Drysdale (Britain) 72 68 71 Alastair Forsyth (Britain) 68 72 71 John Hahn (U.S.) 70 68 73 212 Chapchai Nirat (Thailand) 71 70 71 Alexander Levy (France) 70 70 72 Sujjan Singh (India) 66 73 73 213 Timothy Tang (Hong Kong) 71 70 72 Lin Wen-Tang (Taiwan) 74 64 75 214 Juvic Pagunsan (Philippines) 71 70 73 Gary Stal (France) 70 71 73 215 Scott Hend (Australia) 70 70 75 216 Mo Joong-Kyung (South Korea) 70 70 76 217 Daniel Brooks (Britain) 69 71 77