April 20 (Infostrada Sports) - Scores from the European PGA Tour China Open at the par-72 course on Friday in Tianjin. The cut was set at 142. 133 Gary Boyd (Britain) 66 67 Jean-Baptiste Gonnet (France) 66 67 134 Branden Grace (South Africa) 67 67 135 Nicolas Colsaerts (Belgium) 68 67 136 Choi Jin-Ho (South Korea) 69 67 Marcus Fraser (Australia) 67 69 Gareth Paddison (New Zealand) 68 68 Ignacio Garrido (Spain) 67 69 137 Danny Willett (Britain) 69 68 Victor Dubuisson (France) 69 68 Joost Luiten (Netherlands) 66 71 Francesco Molinari (Italy) 72 65 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 68 69 Scott Strange (Australia) 66 71 Oliver Wilson (Britain) 70 67 138 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 70 68 Jbe Kruger (South Africa) 66 72 Ricardo Santos (Portugal) 70 68 Matthew Baldwin (Britain) 65 73 Pablo Larrazabal (Spain) 68 70 Damien McGrane (Ireland) 67 71 Julien Quesne (France) 70 68 139 Paul Lawrie (Britain) 72 67 George Coetzee (South Africa) 72 67 Richard Green (Australia) 69 70 Edoardo Molinari (Italy) 70 69 Andrea Pavan (Italy) 72 67 Peter Whiteford (Britain) 70 69 140 Alexander Noren (Sweden) 68 72 James Morrison (Britain) 71 69 Anthony Wall (Britain) 68 72 Huang Wenyi (China) 72 68 Richard Finch (Britain) 67 73 Soren Kjeldsen (Denmark) 68 72 Johan Edfors (Sweden) 71 69 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 70 Peter Hanson (Sweden) 71 69 Zhang Lianwei (China) 69 71 Colin Montgomerie (Britain) 68 72 Peter Lawrie (Ireland) 69 71 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 66 74 Shane Lowry (Ireland) 71 69 Keith Horne (South Africa) 72 68 141 Oscar Floren (Sweden) 72 69 Simon Dyson (Britain) 71 70 Thorbjorn Olesen (Denmark) 68 73 Rhys Davies (Britain) 72 69 Gareth Maybin (Britain) 71 70 Jeev Milkha Singh (India) 75 66 Ricardo Gonzalez (Argentina) 68 73 Lorenzo Gagli (Italy) 70 71 Scott Jamieson (Britain) 74 67 142 Jamie Donaldson (Britain) 71 71 David Drysdale (Britain) 70 72 Richie Ramsay (Britain) 67 75 Ashley Hall (Australia) 71 71 Felipe Aguilar (Chile) 71 71 An Byeong-Hun (South Korea) 69 73 Carlos Del Moral (Spain) 72 70 Niclas Fasth (Sweden) 71 71 Brett Rumford (Australia) 73 69 Bradley Dredge (Britain) 70 72 Mikko Ilonen (Finland) 72 70 Markus Brier (Austria) 68 74 Ian Poulter (Britain) 71 71 Michael Hoey (Britain) 74 68 Alejandro Canizares (Spain) 69 73 Estanislao Goya (Argentina) 73 69 Soren Hansen (Denmark) 72 70 Graeme Storm (Britain) 67 75 143 DNQ Liang Wenchong (China) 73 70 Anthony Summers (Australia) 70 73 S.S.P. Chowrasia (India) 69 74 Michael Hendry (New Zealand) 70 73 Marcel Siem (Germany) 68 75 Tommy Fleetwood (Britain) 72 71 Christian Nilsson (Sweden) 75 68 Simon Khan (Britain) 69 74 Steven O'Hara (Britain) 71 72 Jose Manuel Lara (Spain) 73 70 Wu Weihuang (China) 69 74 Eom Jae-Woong (South Korea) 70 73 Kim Bi-O (South Korea) 71 72 Andre Stolz (Australia) 69 74 Ross Fisher (Britain) 71 72 Nick Cullen (Australia) 72 71 George Murray (Britain) 72 71 Fu Tai (China) 69 74 Peter Hedblom (Sweden) 71 72 Jorge Campillo (Spain) 70 73 Wei Wei (China) 72 71 144 DNQ Matthew Zions (Australia) 74 70 Craig Hancock (Australia) 71 73 Tetsuji Hiratsuka (Japan) 76 68 Robert Coles (Britain) 72 72 Wu Ashun (China) 69 75 Huang Mingjie (China) 70 74 Jaco Van Zyl (South Africa) 74 70 David Howell (Britain) 70 74 145 DNQ Tom Lewis (Britain) 76 69 Richard Johnson (Sweden) 73 72 Li Haotong (China) 71 74 David Horsey (Britain) 75 70 Ou Zhijin (China) 75 70 Aaron Townsend (Australia) 73 72 Mark Foster (Britain) 69 76 Zhang Xinjun (China) 73 72 Steve Webster (Britain) 74 71 Joel Sjoeholm (Sweden) 71 74 Terry Pilkadaris (Australia) 73 72 He Zeyu (China) 70 75 Andrew Dodt (Australia) 73 72 Hou Jian (China) 73 72 146 DNQ Han Chang-Won (South Korea) 72 74 Gregory Bourdy (France) 75 71 Richard McEvoy (Britain) 74 72 Kim Meen-Whee (South Korea) 69 77 Pablo Martin (Spain) 73 73 Scott Laycock (Australia) 74 72 Tsai Chi-Huang (Taiwan) 73 73 Kim Felton (Australia) 73 73 Gu Cuilin (China) 73 73 Rory Hie (Indonesia) 72 74 Chris Wood (Britain) 73 73 Romain Wattel (France) 72 74 Yuan Tian (China) 72 74 147 DNQ Will Yanagisawa (U.S.) 74 73 Paul Casey (Britain) 68 79 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 73 74 Richard Sterne (South Africa) 72 75 Jamie Arnold (Australia) 71 76 Michael Long (New Zealand) 74 73 148 DNQ Su Dong (China) 75 73 Dai Shuxing (China) 70 78 Wu Kangchun (China) 72 76 149 DNQ Kim Dae-Hyun (South Korea) 76 73 Stephen Gallacher (Britain) 76 73 He Shaocai (China) 74 75 Todd Hamilton (U.S.) 73 76 150 DNQ Hu Mu (China) 73 77 Oliver Fisher (Britain) 75 75 151 DNQ Kong Weihai (China) 71 80 Ou Yangzheng (China) 72 79 Michael Jonzon (Sweden) 73 78 Liao Guiming (China) 76 75 152 DNQ Kenneth Ferrie (Britain) 78 74 Yuan Hao (China) 76 75 154 DNQ Zhou Guowu (China) 79 75 Zhao Xiongyi (China) 76 78 156 DNQ Chen Xiaoma (China) 78 78 Guan Tianlang (China) 77 79 158 DNQ Deng Lejun (China) 78 80 160 DNQ Marc Warren (Britain) 85 75 Zhang Yiming (China) 75 85 164 DNQ Alexander Chen (China) 81 83 RET Hennie Otto (South Africa) 73