March 2 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Tshwane Open at the par-72 course on Sunday in Centurion 268 Ross Fisher (Britain) 66 65 67 70 271 Michael Hoey (Britain) 69 65 69 68 Danie Van Tonder (South Africa) 66 70 69 66 272 Carlos Del Moral (Spain) 68 65 71 68 273 Hennie Otto (South Africa) 71 65 69 68 275 Darren Fichardt (South Africa) 66 68 71 70 Kevin Phelan (Ireland) 68 69 68 70 Chris Wood (Britain) 67 68 72 68 276 Merrick Bremner (South Africa) 69 69 67 71 277 Trevor Fisher (South Africa) 65 69 71 72 Simon Dyson (Britain) 65 68 71 73 Edoardo Molinari (Italy) 70 65 70 72 278 Morten Madsen (Denmark) 67 65 75 71 279 Robert Rock (Britain) 70 71 65 73 280 Oliver Bekker (South Africa) 70 67 69 74 David Howell (Britain) 69 69 74 68 Shiv Kapur (India) 67 74 70 69 Jake Roos (South Africa) 69 65 72 74 Keith Horne (South Africa) 74 67 67 72 Matthew Baldwin (Britain) 72 69 68 71 281 Lucas Bjerregaard (Denmark) 67 71 71 72 Paul Waring (Britain) 70 70 68 73 Mikko Korhonen (Finland) 70 68 70 73 282 Ruan De Smidt (South Africa) 69 71 69 73 Oliver Fisher (Britain) 73 68 69 72 Kristoffer Broberg (Sweden) 67 74 71 70 Thomas Aiken (South Africa) 69 71 70 72 Jean Hugo (South Africa) 68 68 76 70 283 Marc Warren (Britain) 73 68 71 71 Haydn Porteous (South Africa) 70 70 69 74 Callum Mowat (South Africa) 72 69 71 71 Ignacio Elvira (Spain) 71 67 72 73 Gregory Bourdy (France) 72 69 73 69 James Kamte (South Africa) 72 69 67 75 James Kingston (South Africa) 71 69 70 73 Daniel Brooks (Britain) 72 67 72 72 Heinrich Bruiners (South Africa) 69 70 69 75 Jens Dantorp (Sweden) 70 69 69 75 284 Alex Haindl (South Africa) 72 68 70 74 Soren Kjeldsen (Denmark) 72 69 71 72 Jaco Ahlers (South Africa) 71 66 72 75 Jaco Van Zyl (South Africa) 71 70 70 73 Shane Lowry (Ireland) 68 71 70 75 Justin Harding (South Africa) 70 67 72 75 Ryan Cairns (Zimbabwe) 70 69 74 71 285 Jared Harvey (South Africa) 66 72 74 73 CJ Du Plessis (South Africa) 71 69 73 72 Tyrrell Hatton (Britain) 70 69 70 76 Andy Sullivan (Britain) 69 69 78 69 286 Tyrone Ferreira (South Africa) 72 69 75 70 Gaganjeet Bhullar (India) 70 65 74 77 George Coetzee (South Africa) 70 70 71 75 Maximilian Kieffer (Germany) 68 70 71 77 Erik Van Rooyen (South Africa) 66 72 74 74 287 Vaughn Groenewald (South Africa) 71 68 73 75 Ricardo Santos (Portugal) 68 71 71 77 James Morrison (Britain) 69 70 72 76 Anthony Wall (Britain) 68 71 76 72 288 Daan Huizing (Netherlands) 68 71 70 79 Tjaart Van der Walt (South Africa) 69 71 74 74 289 Doug McGuigan (South Africa) 71 70 75 73 Tyrone Mordt (South Africa) 70 71 74 74 290 Louis De Jager (South Africa) 71 69 75 75 Jack Doherty (Britain) 69 71 75 75 Warren Abery (South Africa) 71 70 73 76 291 Soren Hansen (Denmark) 70 70 76 75 Alejandro Canizares (Spain) 70 71 75 75 293 Michael Jonzon (Sweden) 72 69 76 76