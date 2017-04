Oct 25 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Perth International at the par-72 course on Saturday in Perth 200 Thorbjorn Olesen (Denmark) 64 69 67 203 Kim Si-Hwan (South Korea) 66 68 69 204 James Morrison (Britain) 72 63 69 205 Peter Uihlein (U.S.) 69 71 65 206 David Drysdale (Britain) 67 68 71 Richard Green (Australia) 68 68 70 207 Mark Foster (Britain) 67 73 67 Lucas Bjerregaard (Denmark) 71 70 66 Stephen Dartnall (Australia) 68 71 68 Peter Whiteford (Britain) 66 66 75 Gary Stal (France) 69 71 67 Charl Schwartzel (South Africa) 68 69 70 208 Joachim Hansen (Denmark) 71 68 69 Nathan Green (Australia) 71 71 66 Andrea Pavan (Italy) 71 70 67 Mikko Korhonen (Finland) 71 70 67 Victor Dubuisson (France) 71 67 70 Jason Norris (Australia) 71 69 68 209 Nick Gillespie (New Zealand) 71 71 67 Marcus Fraser (Australia) 68 70 71 Jason Dufner (U.S.) 70 70 69 210 Matthew Nixon (Britain) 70 71 69 Jamie McLeary (Britain) 70 71 69 Richard Bland (Britain) 68 72 70 Rhein Gibson (Australia) 70 70 70 Clint Rice (Australia) 68 72 70 Matthew Griffin (Australia) 67 73 70 James Nitties (Australia) 69 69 72 211 John Wade (Australia) 64 72 75 Jason Scrivener (Australia) 67 74 70 Ryan Fox (New Zealand) 69 70 72 Peter O'Malley (Australia) 72 69 70 212 Steven Jeffress (Australia) 74 69 69 Julien Quesne (France) 67 73 72 Magnus Carlsson (Sweden) 67 76 69 Wade Ormsby (Australia) 72 68 72 Greg Chalmers (Australia) 70 73 69 Carlos Del Moral (Spain) 71 72 69 Brett Rumford (Australia) 67 72 73 Gregory Bourdy (France) 69 72 71 213 James Heath (Britain) 72 71 70 Kevin Phelan (Ireland) 72 69 72 Stuart Manley (Britain) 73 68 72 Jack Doherty (Britain) 69 72 72 Damien McGrane (Ireland) 70 70 73 Josh Younger (Australia) 69 70 74 214 John Parry (Britain) 69 72 73 Ricardo Gonzalez (Argentina) 68 74 72 David McKenzie (Australia) 70 70 74 Simon Wakefield (Britain) 72 67 75 Paul Spargo (Australia) 70 70 74 Soren Kjeldsen (Denmark) 69 71 74 Soren Hansen (Denmark) 72 71 71 David Bransdon (Australia) 69 72 73 Daan Huizing (Netherlands) 68 73 73 Scott Jamieson (Britain) 69 74 71 Ryan Haller (Australia) 71 69 74 215 Steven Bowditch (Australia) 73 70 72 Brody Ninyette (Australia) 69 74 72 Anthony Brown (Australia) 68 75 72 216 Tom Lewis (Britain) 66 74 76 Nathan Holman (Australia) 73 68 75 Ignacio Elvira (Spain) 71 71 74 Michael Long (New Zealand) 69 74 73 217 Oliver Goss (Australia) 68 74 75 Craig Lee (Britain) 73 69 75 Michael Sim (Australia) 66 77 74 Roope Kakko (Finland) 72 71 74 Daniel Nisbet (Australia) 71 72 74