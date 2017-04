March 31 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Trophee Hassan II at the par-72 course on Sunday in Agadir 270 Marcel Siem (Germany) 64 68 69 69 274 Mikko Ilonen (Finland) 69 66 70 69 David Horsey (Britain) 68 67 70 69 276 Pablo Larrazabal (Spain) 72 64 69 71 279 Alvaro Velasco (Spain) 67 74 69 69 Matthew Baldwin (Britain) 72 70 68 69 Bernd Wiesberger (Austria) 72 66 69 72 281 David Howell (Britain) 71 70 72 68 282 Julien Quesne (France) 71 72 71 68 Craig Lee (Britain) 69 69 70 74 283 Chris Paisley (Britain) 73 67 75 68 Steve Webster (Britain) 74 72 69 68 Emiliano Grillo (Argentina) 74 70 69 70 David Drysdale (Britain) 74 72 67 70 284 Andrew Marshall (Britain) 73 71 72 68 Paul Waring (Britain) 71 72 71 70 Francesco Molinari (Italy) 73 71 70 70 Gary Lockerbie (Britain) 71 76 69 70 Oliver Fisher (Britain) 73 69 70 72 Richie Ramsay (Britain) 74 69 69 72 Andreas Harto (Denmark) 71 67 73 73 Joost Luiten (Netherlands) 70 69 72 73 Simon Wakefield (Britain) 68 72 71 73 285 Jorge Campillo (Spain) 72 74 72 67 Lee Slattery (Britain) 74 71 72 68 Lorenzo Gagli (Italy) 74 73 69 69 Richard Green (Australia) 75 71 68 71 286 Graeme Storm (Britain) 68 77 73 68 Chris Lloyd (Britain) 72 68 75 71 Garth Mulroy (South Africa) 73 67 74 72 Mikael Lundberg (Sweden) 73 69 68 76 287 Alejandro Canizares (Spain) 73 73 72 69 Daniel Brooks (Britain) 72 70 75 70 Michael Hoey (Britain) 73 69 74 70 288 Matthew Southgate (Britain) 72 75 72 69 Alexander Levy (France) 73 74 70 71 Joachim Hansen (Denmark) 74 73 70 72 289 Keith Horne (South Africa) 77 69 72 71 Robert Coles (Britain) 76 70 70 73 John Parry (Britain) 73 73 70 73 Ignacio Garrido (Spain) 77 69 70 73 Anthony Snobeck (France) 75 67 72 75 Stephen Gallacher (Britain) 75 68 70 76 290 Justin Walters (South Africa) 71 71 79 69 Mikko Korhonen (Finland) 76 71 73 70 Joel Sjoeholm (Sweden) 78 69 72 71 Bernd Ritthammer (Germany) 73 73 72 72 Jamie Elson (Britain) 77 69 70 74 291 Alessandro Tadini (Italy) 72 74 77 68 Richard McEvoy (Britain) 73 70 75 75 Scott Arnold (Australia) 71 71 70 79 292 Scott Henry (Britain) 72 71 80 69 Matteo Delpodio (Italy) 74 70 78 70 Gregory Havret (France) 70 71 77 74 Martin Wiegele (Austria) 75 69 73 75 Jose Manuel Lara (Spain) 72 71 74 75 Espen Kofstad (Norway) 74 73 70 75 293 Morten Madsen (Denmark) 78 69 76 70 Stephen Dodd (Britain) 74 70 77 72 Daniel Popovic (Australia) 72 72 71 78 294 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 75 72 73 74 Peter Erofejeff (Finland) 76 69 72 77 295 Maarten Lafeber (Netherlands) 77 67 74 77 298 Santiago Luna (Spain) 72 73 76 77 Carlos Del Moral (Spain) 78 68 74 78 Edoardo Molinari (Italy) 81 66 73 78