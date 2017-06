Feb 2 Leading first round scores in the Qatar Masters at the par-72 Doha Golf Club on Thursday: 66 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 67 John Daly (U.S.) 68 KJ Choi (South Korea) Jason Day (Australia) 69 Nicolas Colsaerts (Belgium) Paul Lawrie (Britain) Peter Hanson (Sweden) Richard Finch (Britain) Danny Willett (Britain) 70 James Kingston (South Africa) Richard Green (Australia) Oliver Fisher (Britain) George Coetzee (South Africa) Anders Hansen (Denmark) 71 Michael Jonzon (Sweden) Simon Khan (Britain) Marcel Siem (Germany) Jose Maria Olazabal (Spain) Jean-Baptiste Gonnet (France) Francesco Molinari (Italy) Martin Kaymer (Germany) Martin Wiegele (Austria) Andrew Dodt (Australia) Jaco Van Zyl (South Africa) Ben Curtis (U.S.) Soren Hansen (Denmark) Peter Lawrie (Ireland) Ricardo Gonzalez (Argentina) Graeme Storm (Britain) Michael Hoey (Britain) David Lynn (Britain) Pablo Larrazabal (Spain) Shaun Micheel (U.S.) Gregory Havret (France) Lee Westwood (Britain) Carlos Del Moral (Spain) (Compiled by Infostrada Sports, editing by Tony Jimenez)