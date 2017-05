June 12 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Austrian Open at the par-72 course on Friday in Atzenbrugg. The cut was set at 144. -12 Gregory Bourdy (France) 65 67 -8 Chris Wood (Britain) 67 69 Gary Stal (France) 68 68 -7 Carlos Pigem (Spain) 72 65 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 69 68 -6 Mikko Korhonen (Finland) 69 69 Matthew Fitzpatrick (Britain) 69 69 -5 David Horsey (Britain) 71 68 Peter Lawrie (Ireland) 68 71 -4 Matthew Nixon (Britain) 74 66 Florian Fritsch (Germany) 70 70 Pedro Oriol (Spain) 70 70 Maximilian Kieffer (Germany) 67 73 Julien Quesne (France) 69 71 Adrian Otaegui (Spain) 69 71 Robert Dinwiddie (Britain) 67 73 Cyril Bouniol (France) 68 72 John Hahn (U.S.) 71 69 Joakim Lagergren (Sweden) 73 67 Lee Slattery (Britain) 69 71 Richard Bland (Britain) 71 69 -3 Lasse Jensen (Denmark) 71 70 Andrew McArthur (Britain) 71 70 Callum Shinkwin (Britain) 69 72 Martin Ovesen (Denmark) 72 69 Robert Rock (Britain) 71 70 David Drysdale (Britain) 68 73 Jose Manuel Lara (Spain) 72 69 Dave Coupland (Britain) 71 70 Ryan Evans (Britain) 68 73 -2 Kristoffer Broberg (Sweden) 70 72 Jeev Milkha Singh (India) 69 73 Benjamin Hebert (France) 73 69 Scott Jamieson (Britain) 72 70 Michael Hoey (Britain) 73 69 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 72 Mikael Lundberg (Sweden) 72 70 Jake Roos (South Africa) 74 68 Michael Lorenzo-Vera (France) 70 72 Renato Paratore (Italy) 72 70 Kenneth Ferrie (Britain) 73 69 Daniel Gaunt (Australia) 71 71 -1 Merrick Bremner (South Africa) 69 74 Justin Walters (South Africa) 70 73 Jason Scrivener (Australia) 70 73 Anthony Wall (Britain) 71 72 Soren Hansen (Denmark) 71 72 Carlos Del Moral (Spain) 67 76 Roope Kakko (Finland) 73 70 Chris Paisley (Britain) 71 72 Moritz Lampert (Germany) 73 70 Simon Wakefield (Britain) 74 69 Simon Khan (Britain) 73 70 Richie Ramsay (Britain) 74 69 Johan Carlsson (Sweden) 70 73 Antti Ahokas (Finland) 71 72 Pelle Edberg (Sweden) 71 72 0 Marcel Schneider (Germany) 72 72 Lukas Nemecz (Austria) 73 71 Jason Knutzon (U.S.) 70 74 Richard McEvoy (Britain) 72 72 Simon Griffiths (Britain) 73 71 Victor Riu (France) 71 73 Dan Woltman (U.S.) 71 73 Scott Henry (Britain) 70 74 Edouard Espana (France) 75 69 Jordi Garcia Pinto (Spain) 73 71 Simon Thornton (Ireland) 70 74 Ricardo Santos (Portugal) 72 72 Florian Praegant (Austria) 71 73 Daniel Im (U.S.) 74 70 Sam Hutsby (Britain) 74 70 Jeppe Huldahl (Denmark) 74 70 1 DNQ Jason Barnes (Britain) 77 68 Graeme Storm (Britain) 74 71 Eduardo De La Riva (Spain) 72 73 Paul Maddy (Britain) 74 71 Stuart Manley (Britain) 70 75 2 DNQ Bernd Ritthammer (Germany) 70 76 Tom Murray (Britain) 75 71 Juergen Maurer (Austria) 74 72 Andrew Marshall (Britain) 73 73 Alessandro Tadini (Italy) 73 73 Lukas Tintera (Czech Republic) 72 74 Tyrrell Hatton (Britain) 73 73 Rikard Karlberg (Sweden) 72 74 Chris Lloyd (Britain) 72 74 Matt Ford (Britain) 73 73 Bernd Wiesberger (Austria) 79 67 3 DNQ Adrien Bernadet (France) 71 76 Mark Tullo (Chile) 75 72 Marco Crespi (Italy) 73 74 Michael Ludwig (Austria) 74 73 4 DNQ Terry Pilkadaris (Australia) 72 76 Borja Virto (Spain) 79 69 Scott Fallon (Britain) 72 76 Steven Brown (Britain) 72 76 Jesus Legarrea (Spain) 69 79 Ales Korinek (Czech Republic) 75 73 Jerome Lando-Casanova (France) 73 75 Sepp Straka (Austria) 70 78 Phillip Price (Britain) 73 75 5 DNQ Robert Coles (Britain) 75 74 Bernhard Reiter (Austria) 74 75 Romain Wattel (France) 75 74 Kevin Phelan (Ireland) 74 75 Matteo Manassero (Italy) 75 74 David Dixon (Britain) 75 74 Richard Finch (Britain) 73 76 William Harrold (Britain) 73 76 Michael Jonzon (Sweden) 72 77 Thomas Levet (France) 74 75 6 DNQ Markus Habeler (Austria) 74 76 Kim Si-Hwan (Korea) 74 76 Jbe Kruger (South Africa) 73 77 Ricardo Gonzalez (Argentina) 72 78 Alvaro Velasco (Spain) 73 77 Alexander Kleszcz (Austria) 77 73 Ignacio Garrido (Spain) 75 75 7 DNQ Duncan Stewart (Britain) 78 73 Johan Edfors (Sweden) 68 83 Jorge Campillo (Spain) 73 78 8 DNQ Timon Baltl (Austria) 78 74 Daniel Brooks (Britain) 75 77 9 DNQ Phillip Archer (Britain) 76 77 Ben Evans (Britain) 76 77 Jacques Blaauw (South Africa) 76 77 Andrea Pavan (Italy) 72 81 Petr Dedek (Czech Republic) 79 74 10 DNQ Damien McGrane (Ireland) 77 77 12 DNQ Antonio Hortal (Spain) 73 83 Louis De Jager (South Africa) 75 81 Nicolas Geyger (Chile) 80 76 Christoph Pelzmann (Austria) 75 81 13 DNQ Zachary Bauchou (U.S.) 81 76 14 DNQ Sebastian Soederberg (Sweden) 79 79 17 DNQ Andrey Pavlov (Russia) 71 90 Phil Tate (Britain) 81 80 19 DNQ Frankie Young (Britain) 81 82 Rene Gruber (Austria) 80 83 21 DNQ Leo Astl (Austria) 85 80 22 DNQ Benjamin Weilguni (Austria) 77 89 4 WDW Steve Webster (Britain) 76 Gareth Maybin (Britain) 76 5 WDW Chris Doak (Britain) 77 WDW Jason Palmer (Britain) Oliver Fisher (Britain)