Sept 29 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Dunhill Links Championship at the par-72 course on Sunday in St Andrews David Howell wins play-off at the first extra hole 265 David Howell (Britain) 67 68 63 67 265 Peter Uihlein (U.S.) 71 60 65 69 266 Tom Lewis (Britain) 64 65 73 64 Shane Lowry (Ireland) 68 66 64 68 267 Tommy Fleetwood (Britain) 65 66 69 67 268 Garth Mulroy (South Africa) 66 69 65 68 269 Chris Wood (Britain) 66 69 69 65 Charl Schwartzel (South Africa) 68 68 66 67 Thomas Levet (France) 68 64 68 69 Martin Kaymer (Germany) 69 66 63 71 Ricardo Gonzalez (Argentina) 67 69 63 70 270 Bernd Wiesberger (Austria) 70 65 67 68 Darren Clarke (Britain) 69 66 66 69 Morten Madsen (Denmark) 66 74 66 64 Chris Paisley (Britain) 72 62 66 70 Hennie Otto (South Africa) 68 63 69 70 271 Scott Jamieson (Britain) 71 65 67 68 Pablo Larrazabal (Spain) 70 68 63 70 Ernie Els (South Africa) 69 65 64 73 272 Paul McGinley (Ireland) 70 68 67 67 Julien Quesne (France) 69 66 67 70 David Horsey (Britain) 66 70 65 71 Chris Doak (Britain) 70 67 63 72 273 Alejandro Canizares (Spain) 69 65 70 69 Joost Luiten (Netherlands) 67 63 68 75 274 Soren Kjeldsen (Denmark) 66 66 72 70 Jamie Donaldson (Britain) 65 67 71 71 Eddie Pepperell (Britain) 66 67 69 72 Matthew Baldwin (Britain) 65 70 70 69 Michael Hoey (Britain) 68 66 67 73 Justin Walters (South Africa) 68 69 70 67 Richard McEvoy (Britain) 64 67 67 76 275 Richie Ramsay (Britain) 69 70 68 68 Gary Lockerbie (Britain) 69 67 71 68 276 Marc Warren (Britain) 70 66 66 74 Alessandro Tadini (Italy) 66 70 70 70 Graeme Storm (Britain) 67 69 70 70 Magnus Carlsson (Sweden) 69 69 68 70 Alexandre Kaleka (France) 64 70 73 69 277 George Murray (Britain) 65 69 70 73 Mikko Ilonen (Finland) 68 67 70 72 Alexander Noren (Sweden) 67 72 66 72 Jorge Campillo (Spain) 68 71 67 71 Greg Chalmers (Australia) 68 72 66 71 Gregory Havret (France) 69 66 71 71 Anders Hansen (Denmark) 71 68 67 71 Padraig Harrington (Ireland) 76 66 64 71 Romain Wattel (France) 70 70 67 70 Eduardo De La Riva (Spain) 67 69 71 70 278 Gregory Bourdy (France) 70 71 63 74 Brooks Koepka (U.S.) 69 66 70 73 Paul Casey (Britain) 74 67 62 75 Simon Khan (Britain) 69 71 66 72 Richard Sterne (South Africa) 72 70 65 71 279 Mark Foster (Britain) 65 66 74 74 Joachim Hansen (Denmark) 69 69 68 73 Richard Finch (Britain) 68 71 68 72 Maarten Lafeber (Netherlands) 71 70 66 72 280 Oliver Wilson (Britain) 64 67 73 76 Branden Grace (South Africa) 70 69 68 73 281 Soren Hansen (Denmark) 69 69 66 77 Robert Coles (Britain) 72 69 65 75 282 Bjoern Akesson (Sweden) 69 68 68 77 Matteo Delpodio (Italy) 68 67 71 76 Retief Goosen (South Africa) 70 68 68 76 Felipe Aguilar (Chile) 68 71 68 75 283 James Kingston (South Africa) 72 69 66 76 284 Anthony Wall (Britain) 68 67 72 77