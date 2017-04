Aug 28 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Italian Open at the par-72 course on Thursday in Turin 66 Francesco Molinari (Italy) 66 Bernd Wiesberger (Austria) 66 67 Richie Ramsay (Britain) 67 Hennie Otto (South Africa) 67 Richard Bland (Britain) 67 John Hahn (U.S.) 67 Gareth Maybin (Britain) 67 68 Felipe Aguilar (Chile) 68 Gary Stal (France) 68 Morten Madsen (Denmark) 68 Darren Fichardt (South Africa) 68 Francesco Laporta (Italy) 68 Maximilian Kieffer (Germany) 68 Edoardo Raffaele Lipparelli (Italy) 68 69 David Lipsky (U.S.) 69 Robert Rock (Britain) 69 Daan Huizing (Netherlands) 69 Ross Fisher (Britain) 69 Marc Warren (Britain) 69 Jack Doherty (Britain) 69 Roope Kakko (Finland) 69 Joost Luiten (Netherlands) 69 Joachim Hansen (Denmark) 69 Thomas Aiken (South Africa) 69 S.S.P. Chowrasia (India) 69 70 Andreas Harto (Denmark) 70 Kim Si-Hwan (South Korea) 70 Andy Sullivan (Britain) 70 Seve Benson (Britain) 70 Lee Slattery (Britain) 70 Gregory Molteni (Italy) 70 James Morrison (Britain) 70 Alvaro Quiros (Spain) 70 Mikko Korhonen (Finland) 70 Adrien Saddier (France) 70 Craig Lee (Britain) 70 Carlos Del Moral (Spain) 70 Thomas Pieters (Belgium) 70 Jamie McLeary (Britain) 70 Gaganjeet Bhullar (India) 70 Sam Walker (Britain) 70 Jason Knutzon (U.S.) 70 71 Simon Dyson (Britain) 71 Jbe Kruger (South Africa) 71 Alessio Bruschi (Italy) 71 Daniel Im (U.S.) 71 Damien McGrane (Ireland) 71 Brett Rumford (Australia) 71 Matthew Nixon (Britain) 71 Anthony Wall (Britain) 71 Daniel Vancsik (Argentina) 71 Chris Doak (Britain) 71 Merrick Bremner (South Africa) 71 Gregory Bourdy (France) 71 Estanislao Goya (Argentina) 71 Tom Lewis (Britain) 71 Guido Migliozzi (Italy) 71 Stuart Manley (Britain) 71 Garrick Porteous (Britain) 71 Soren Hansen (Denmark) 71 Victor Riu (France) 71 David Horsey (Britain) 71 Jorge Campillo (Spain) 71 Edoardo Molinari (Italy) 71 Peter Hanson (Sweden) 71 72 Stephen Gallacher (Britain) 72 Moritz Lampert (Germany) 72 Eduardo De La Riva (Spain) 72 Tommy Fleetwood (Britain) 72 Tyrrell Hatton (Britain) 72 Nino Bertasio (Italy) 72 Padraig Harrington (Ireland) 72 Magnus Carlsson (Sweden) 72 Marco Bernardini (Italy) 72 Filippo Bergamaschi (Italy) 72 Nick Dougherty (Britain) 72 Renato Paratore (Italy) 72 Adam Gee (Britain) 72 Simon Khan (Britain) 72 Alessandro Tadini (Italy) 72 Darren Clarke (Britain) 72 73 Nicolas Colsaerts (Belgium) 73 Michele Cea (Italy) 73 Graeme Storm (Britain) 73 Kristoffer Broberg (Sweden) 73 Romain Wattel (France) 73 Paul McGinley (Ireland) 73 David Drysdale (Britain) 73 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 73 Alexander Levy (France) 73 George Coetzee (South Africa) 73 Benjamin Rusch (Switzerland) 73 Simon Thornton (Ireland) 73 Marcel Siem (Germany) 73 James Heath (Britain) 73 Peter Whiteford (Britain) 73 David Howell (Britain) 73 Richard Finch (Britain) 73 Shiv Kapur (India) 73 Matteo Manassero (Italy) 73 Alastair Forsyth (Britain) 73 Phillip Archer (Britain) 73 74 Edouard Dubois (France) 74 Lorenzo Gagli (Italy) 74 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 74 Mark Foster (Britain) 74 Oliver Fisher (Britain) 74 Steve Webster (Britain) 74 Andrea Pavan (Italy) 74 Jose Maria Olazabal (Spain) 74 Fredrik Andersson Hed (Sweden) 74 Jens Dantorp (Sweden) 74 Julien Quesne (France) 74 Wade Ormsby (Australia) 74 Niccolo Ravano (Italy) 74 Lucas Bjerregaard (Denmark) 74 Raphael Jacquelin (France) 74 Ricardo Gonzalez (Argentina) 74 Eddie Pepperell (Britain) 74 Thomas Norret (Denmark) 74 Ricardo Santos (Portugal) 74 75 Pierre Relecom (Belgium) 75 James Kingston (South Africa) 75 Niclas Fasth (Sweden) 75 Ignacio Elvira (Spain) 75 Alexandre Kaleka (France) 75 Patrik Sjoeland (Sweden) 75 Marco Crespi (Italy) 75 Simon Wakefield (Britain) 75 76 Andrea Rota (Italy) 76 Richard Green (Australia) 76 Jeong Jin (South Korea) 76 Justin Walters (South Africa) 76 Jose Manuel Lara (Spain) 76 Jeev Milkha Singh (India) 76 Keith Horne (South Africa) 76 Michael Jonzon (Sweden) 76 Enrico Di Nitto (Italy) 76 77 Emiliano Grillo (Argentina) 77 Federico Maccario (Italy) 77 Mathias Groenberg (Sweden) 77 Berry Henson (U.S.) 77 Johan Carlsson (Sweden) 77 Thomas Levet (France) 77 Chris Wood (Britain) 77 Andrea Romano (Italy) 77 78 John Parry (Britain) 78 Brinson Paolini (U.S.) 78 David Higgins (Ireland) 78 Emanuele Canonica (Italy) 78 Adrian Otaegui (Spain) 78 Francois Calmels (France) 78 Peter Lawrie (Ireland) 78 Jose-Filipe Lima (Portugal) 78 80 Daniel Brooks (Britain) 80 Ignacio Garrido (Spain) 80