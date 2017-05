July 28 (Gracenote) - Scores from the European Tour King's Cup at the par-70 course on Thursday in Pattaya -7 Sattaya Supupramai (Thailand) 63 -5 Francesco Laporta (Italy) 65 Gaganjeet Bhullar (India) 65 Tom Johnson (U.S.) 65 -4 Mardan Mamat (Singapore) 66 Kevin Techakanokboom (Thailand) 66 Natipong Srithong (Thailand) 66 Terry Pilkadaris (Australia) 66 Jazz Janewattananond (Thailand) 66 -3 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 67 Chiragh Kumar (India) 67 Daniel Im (U.S.) 67 Jaco Ahlers (South Africa) 67 Joachim Hansen (Denmark) 67 Itthipat Buranatanyarat (Thailand) 67 Prom Meesawat (Thailand) 67 Eddie Pepperell (Britain) 67 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 67 -2 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 68 Scott Barr (Australia) 68 Simon Yates (Britain) 68 Lionel Weber (France) 68 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 68 Huang Wenyi (China) 68 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 68 John Parry (Britain) 68 Nicholas Paez (U.S.) 68 Johan Edfors (Sweden) 68 S. Chikkarangappa (India) 68 Siddikur Rahman (Bangladesh) 68 Danthai Boonma (Thailand) 68 -1 Antonio Ferrer (Spain) 69 Steve Lewton (Britain) 69 Liang Wenchong (China) 69 Jordan Zunic (Australia) 69 Victor Gebhard Osterby (Denmark) 69 Niall Turner (Ireland) 69 Choi Seung-Hyun (Korea) 69 Keith Horne (South Africa) 69 Paul Peterson (U.S.) 69 James Robinson (Britain) 69 Piya Swangarunporn (Thailand) 69 Stuart Manley (Britain) 69 Simon Griffiths (Britain) 69 Shubhankar Sharma (India) 69 Rhys Davies (Britain) 69 Brett Munson (U.S.) 69 Sam Brazel (Australia) 69 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 69 Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 69 Himmat Rai (India) 69 David Lipsky (U.S.) 69 Trevor Immelman (South Africa) 69 0 Lukas Nemecz (Austria) 70 Jbe Kruger (South Africa) 70 Kwanchai Tannin (Thailand) 70 Shaun Norris (South Africa) 70 S.S.P. Chawrasia (India) 70 Jason Knutzon (U.S.) 70 Dodge Kemmer (U.S.) 70 Kevin McLister (U.S.) 70 Peradol Panyathanasedh (Thailand) 70 Clement Berardo (France) 70 Alessandro Tadini (Italy) 70 Shunya Takeyasu (Japan) 70 Arnond Vongvanij (Thailand) 70 Lu Wei-Chih (Chinese Taipei) 70 Adam Groom (Australia) 70 Unho Park (Australia) 70 Javier Colomo (Spain) 70 Miguel Tabuena (Philippines) 70 Chawalit Plaphol (Thailand) 70 Poom Saksansin (Thailand) 70 Settee Prakongvech (Thailand) 70 Worrasorn Suwanpanang (Thailand) 70 1 John Catlin (U.S.) 71 Richard Lee (Canada) 71 Pelle Edberg (Sweden) 71 Casey O'Toole (U.S.) 71 Tony Lascuna (Philippines) 71 Scott Jamieson (Britain) 71 Juvic Pagunsan (Philippines) 71 Angelo Que (Philippines) 71 Michael Wright (Australia) 71 Poosit Supupramai (Thailand) 71 Malcolm Kokocinski (Sweden) 71 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 71 Thummanoon Koonmark (Thailand) 71 Jakraphan Premsirigorn (Thailand) 71 Mark Foster (Britain) 71 Chan Shih-Chang (Chinese Taipei) 71 Udorn Duangdecha (Thailand) 71 Thaworn Wiratchant (Thailand) 71 Jeev Milkha Singh (India) 71 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 71 Chapchai Nirat (Thailand) 71 Wolmer Murillo (Venezuela) 71 Jobim Carlos (Philippines) 71 2 Adilson Da Silva (Brazil) 72 Wisut Artjanawat (Thailand) 72 David Dixon (Britain) 72 Mithun Perera (Sri Lanka) 72 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 72 Sorachut Hansapiban (Thailand) 72 Chanachok Dejpiratanamongkol (Thailand) 72 Sam Chien (U.S.) 72 Shiv Kapur (India) 72 Masaru Takahashi (Japan) 72 Paradorn Srichaphan (Thailand) 72 Naras Luangpetcharaporn (Thailand) 72 Kalem Richardson (Australia) 72 Carlos Pigem (Spain) 72 Hong Soon-Sang (Korea) 72 Estanislao Goya (Argentina) 72 Panuphol Pittayarat (Thailand) 72 3 Rahil Gangjee (India) 73 Dean Burmester (South Africa) 73 Danny Chia (Malaysia) 73 Panuwat Muenlek (Thailand) 73 Raththee Sirithanakunsak (Thailand) 73 Somkiat Srisanga (Thailand) 73 Ryan Evans (Britain) 73 Sun Sirisin (Thailand) 73 Pannakorn Uthaipas (Thailand) 73 Jose Rolz (Guatemala) 73 David Lutterus (Australia) 73 Seve Benson (Britain) 73 Rashid Khan (India) 73 Chris Hanson (Britain) 73 Thammanoon Srirot (Thailand) 73 Napat Pattamasing (Thailand) 73 Josh Younger (Australia) 73 Lindsay Renolds (Canada) 73 4 Narinrit Tantrakul (Thailand) 74 Natthapong Niyomchon (Thailand) 74 Namchok Tantipokhakul (Thailand) 74 Phanuvich Onchu (Thailand) 74 Greg Moss (U.S.) 74 Raphael De Sousa (Switzerland) 74 Atthaphon Sriboonkaew (Thailand) 74 Chan Yih-Shin (Chinese Taipei) 74 5 Lee Chieh-Po (Chinese Taipei) 75 Tirawat Kaewsiribandit (Thailand) 75 Jeong Jin (Korea) 75 6 Nakarintra Ratanakul (Thailand) 76 Sean Riordan (New Zealand) 76 Jordan Sherratt (Australia) 76 Hsieh Chi Hsien (Chinese Taipei) 76 Chang Yi-Keun (Korea) 76 Thepbadin Amaranan (Thailand) 76 7 Ronnachai Jamnong (Thailand) 77 8 Janne Kaske (Finland) 78 9 Kasidit Lepkurte (Thailand) 79 10 Daniel Gavins (Britain) 80 12 Nitithorn Thippong (Thailand) 82