July 30 (Gracenote) - Scores from the European Tour King's Cup at the par-70 course on Saturday in Pattaya -9 Chan Shih-Chang (Chinese Taipei) 71 67 63 -8 Eddie Pepperell (Britain) 67 72 63 Jaco Ahlers (South Africa) 67 68 67 -7 Mark Foster (Britain) 71 66 66 Lionel Weber (France) 68 70 65 -6 Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 69 66 69 S. Chikkarangappa (India) 68 68 68 Terry Pilkadaris (Australia) 66 67 71 -5 Johan Edfors (Sweden) 68 68 69 Jeev Milkha Singh (India) 71 67 67 -4 Jason Knutzon (U.S.) 70 68 68 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 65 70 Gaganjeet Bhullar (India) 65 72 69 Miguel Tabuena (Philippines) 70 67 69 Sattaya Supupramai (Thailand) 63 70 73 -3 Victor Gebhard Osterby (Denmark) 69 69 69 Dean Burmester (South Africa) 73 66 68 Natipong Srithong (Thailand) 66 69 72 John Parry (Britain) 68 70 69 Chapchai Nirat (Thailand) 71 68 68 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 71 66 70 Prom Meesawat (Thailand) 67 71 69 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 68 69 70 Francesco Laporta (Italy) 65 71 71 Jazz Janewattananond (Thailand) 66 70 71 Pelle Edberg (Sweden) 71 69 67 Danthai Boonma (Thailand) 68 68 71 -2 Sutijet Kooratanapisan (Thailand) 67 68 73 David Lipsky (U.S.) 69 67 72 Tom Johnson (U.S.) 65 72 71 Sam Brazel (Australia) 69 68 71 Daniel Im (U.S.) 67 70 71 Poom Saksansin (Thailand) 70 69 69 Ryan Evans (Britain) 73 68 67 -1 Itthipat Buranatanyarat (Thailand) 67 74 68 Scott Jamieson (Britain) 71 70 68 Casey O'Toole (U.S.) 71 68 70 Tony Lascuna (Philippines) 71 70 68 Chiragh Kumar (India) 67 72 70 Angelo Que (Philippines) 71 67 71 Mardan Mamat (Singapore) 66 71 72 S.S.P. Chawrasia (India) 70 69 70 Kwanchai Tannin (Thailand) 70 70 69 0 Lukas Nemecz (Austria) 70 66 74 Malcolm Kokocinski (Sweden) 71 68 71 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 69 71 70 Huang Wenyi (China) 68 71 71 Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 72 68 70 Scott Barr (Australia) 68 68 74 Kevin Techakanokboom (Thailand) 66 74 70 Nicolas Paez (U.S.) 68 68 74 Raththee Sirithanakunsak (Thailand) 73 68 69 Arnond Vongvanij (Thailand) 70 71 69 1 Shunya Takeyasu (Japan) 70 70 71 Piya Swangarunporn (Thailand) 69 70 72 Chawalit Plaphol (Thailand) 70 71 70 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 67 73 71 Udorn Duangdecha (Thailand) 71 70 70 Wisut Artjanawat (Thailand) 72 69 70 Simon Yates (Britain) 68 72 71 Jbe Kruger (South Africa) 70 71 70 2 Wolmer Murillo (Venezuela) 71 69 72 Antonio Ferrer (Spain) 69 72 71 Rhys Davies (Britain) 69 70 73 Peradol Panyathanasedh (Thailand) 70 67 75 Rattanon Wannasrichan (Thailand) 68 72 72 Shiv Kapur (India) 72 67 73 Niall Turner (Ireland) 69 72 71 Suradit Yongcharoenchai (Thailand) 68 71 73 Chanachok Dejpiratanamongkol (Thailand) 72 69 71 Thummanoon Koonmark (Thailand) 71 69 72 3 Joachim Hansen (Denmark) 67 67 79 Carlos Pigem (Spain) 72 69 72 David Lutterus (Australia) 73 68 72 Steve Lewton (Britain) 69 72 72 Settee Prakongvech (Thailand) 70 69 74 4 Dodge Kemmer (U.S.) 70 71 73 Shubhankar Sharma (India) 69 72 73 5 Napat Pattamasing (Thailand) 73 68 74 6 Alessandro Tadini (Italy) 70 69 77