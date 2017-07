Golf-European Tour French Open scores

July 1 (Gracenote) - Scores from the European Tour French Open at the par-71 course on Saturday in Paris -8 Alexander Bjoerk (Sweden) 66 69 70 Peter Uihlein (U.S.) 67 67 71 -7 Tommy Fleetwood (Britain) 67 68 71 Thomas Pieters (Belgium) 66 71 69 Andy Sullivan (Britain) 68 70 68 -6 Bradley Dredge (Britain) 69 69 69 -5 Adrian Otaegui (Spain) 68 66 74 Paul Waring (Britain) 64 72 72 Ross Fisher (Britain) 70 67 71 -4 Alexander Noren (Sweden) 69 71 69 Adrien Saddier (France) 68 73 68 David Drysdale (Britain) 70 69 70 Kristoffer Broberg (Sweden) 68 71 70 Andrew Johnston (Britain) 72 68 69 Lee Westwood (Britain) 71 67 71 -3 Jon Rahm (Spain) 70 69 71 Gregory Havret (France) 73 66 71 Ryan Fox (New Zealand) 73 67 70 Michael Lorenzo-Vera (France) 71 69 70 Joost Luiten (Netherlands) 69 71 70 -2 Li Haotong (China) 71 70 70 Maximilian Kieffer (Germany) 71 68 72 Gary Stal (France) 69 73 69 Thorbjorn Olesen (Denmark) 69 69 73 Graeme Storm (Britain) 71 66 74 Robert Rock (Britain) 71 67 73 Nathan Kimsey (Britain) 66 70 75 -1 Haydn Porteous (South Africa) 72 67 73 Ian Poulter (Britain) 72 69 71 Francesco Molinari (Italy) 71 70 71 Rikard Karlberg (Sweden) 68 70 74 0 Pablo Larrazabal (Spain) 68 73 72 Bernd Wiesberger (Austria) 70 69 74 Callum Shinkwin (Britain) 69 72 72 Ignacio Elvira (Spain) 72 68 73 Lasse Jensen (Denmark) 73 69 71 Eddie Pepperell (Britain) 71 71 71 Gregory Bourdy (France) 70 68 75 Thomas Aiken (South Africa) 73 67 73 1 Niclas Fasth (Sweden) 70 70 74 Ricardo Gouveia (Portugal) 73 70 71 Alexander Levy (France) 69 71 74 Marcel Siem (Germany) 69 73 72 Jason Scrivener (Australia) 73 69 72 2 Romain Langasque (France) 73 65 77 Pep Angles (Spain) 72 70 73 Felipe Aguilar (Chile) 72 67 76 Mikko Korhonen (Finland) 72 68 75 Paul Dunne (Ireland) 70 72 73 3 Jamie Donaldson (Britain) 72 69 75 Richard Sterne (South Africa) 73 69 74 Jens Fahrbring (Sweden) 71 70 75 Scott Hend (Australia) 69 70 77 Joakim Lagergren (Sweden) 70 72 74 4 Florian Fritsch (Germany) 67 74 76 Daniel Brooks (Britain) 72 71 74 Oliver Fisher (Britain) 73 69 75 Trevor Fisher (South Africa) 71 70 76 Jordan Smith (Britain) 70 72 75 Chris Hanson (Britain) 72 70 75 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 69 72 76 5 Damien Perrier (France) 71 71 76 Nino Bertasio (Italy) 69 70 79 Daniel Im (U.S.) 70 72 76 Thongchai Jaidee (Thailand) 72 71 75 6 Julien Quesne (France) 71 72 76 Sebastien Gros (France) 73 70 76 Martin Kaymer (Germany) 69 73 77 7 Thomas Bjorn (Denmark) 73 70 77 9 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 73 79 12 Phachara Khongwatmai (Thailand) 71 72 82