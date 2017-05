April 25 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour China Open at the par-72 course on Friday in Shenzhen. The cut was set at 144. 130 Alexander Levy (France) 68 62 134 Adrian Otaegui (Spain) 68 66 135 Alvaro Quiros (Spain) 67 68 136 Raphael Jacquelin (France) 69 67 137 Mikko Ilonen (Finland) 69 68 Richie Ramsay (Britain) 69 68 138 Tommy Fleetwood (Britain) 70 68 Simon Dyson (Britain) 67 71 139 Chris Doak (Britain) 71 68 Scott Jamieson (Britain) 71 68 Tyrrell Hatton (Britain) 68 71 Robert-Jan Derksen (Netherlands) 70 69 Andy Sullivan (Britain) 71 68 140 Marcel Siem (Germany) 71 69 Park Il-Hwan (South Korea) 68 72 Julien Quesne (France) 69 71 Francesco Molinari (Italy) 70 70 Marco Crespi (Italy) 71 69 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 70 141 Anders Hansen (Denmark) 73 68 Pablo Larrazabal (Spain) 71 70 Emiliano Grillo (Argentina) 70 71 Prom Meesawat (Thailand) 72 69 David Drysdale (Britain) 70 71 Richard Green (Australia) 70 71 Jorge Campillo (Spain) 71 70 Tom Lewis (Britain) 72 69 Jbe Kruger (South Africa) 74 67 Gaganjeet Bhullar (India) 71 70 Morten Madsen (Denmark) 73 68 Hennie Otto (South Africa) 70 71 Michael Hoey (Britain) 69 72 Henrik Stenson (Sweden) 71 70 142 Felipe Aguilar (Chile) 71 71 Scott Strange (Australia) 71 71 Eddie Pepperell (Britain) 70 72 Li Haotong (China) 73 69 Jose-Filipe Lima (Portugal) 72 70 Masahiro Kawamura (Japan) 73 69 143 Kang Ji-Man (South Korea) 71 72 Wu Ashun (China) 69 74 Ian Poulter (Britain) 69 74 Wu Kangchun (China) 73 70 David Horsey (Britain) 68 75 Ignacio Elvira (Spain) 69 74 Brett Rumford (Australia) 68 75 Gregory Havret (France) 70 73 Gregory Bourdy (France) 71 72 Oliver Fisher (Britain) 73 70 Seve Benson (Britain) 74 69 144 Matthew Griffin (Australia) 71 73 Simon Khan (Britain) 69 75 Jason Dufner (U.S.) 73 71 Terry Pilkadaris (Australia) 73 71 Ouyang Zheng (China) 72 72 Edoardo Molinari (Italy) 71 73 Romain Wattel (France) 70 74 Maximilian Kieffer (Germany) 73 71 Soren Kjeldsen (Denmark) 72 72 Mark Brown (New Zealand) 75 69 Anthony Wall (Britain) 72 72 Richard Bland (Britain) 69 75 Ricardo Santos (Portugal) 71 73 Eduardo De La Riva (Spain) 73 71 Lee Slattery (Britain) 72 72 Liang Wenchong (China) 70 74 Danny Willett (Britain) 73 71 Stuart Manley (Britain) 70 74 145 DNQ David McKenzie (Australia) 74 71 Niclas Fasth (Sweden) 70 75 Matthew Nixon (Britain) 75 70 Dan Woltman (U.S.) 75 70 Ross Fisher (Britain) 74 71 Nick Cullen (Australia) 74 71 146 DNQ Peter Uihlein (U.S.) 69 77 Chris Wood (Britain) 73 73 Peter Whiteford (Britain) 73 73 Wade Ormsby (Australia) 69 77 Kristoffer Broberg (Sweden) 74 72 Craig Lee (Britain) 70 76 Graeme Storm (Britain) 71 75 Kim Dae-Sub (South Korea) 70 76 Yuan Tian (China) 70 76 147 DNQ Kim Bi-O (South Korea) 74 73 Matthew Baldwin (Britain) 76 71 Shiv Kapur (India) 73 74 Magnus Carlsson (Sweden) 79 68 Masanori Kobayashi (Japan) 72 75 Damien McGrane (Ireland) 73 74 Kim Si-Hwan (South Korea) 77 70 Guan Tianlang (China) 71 76 148 DNQ Joachim Hansen (Denmark) 73 75 Jeev Milkha Singh (India) 76 72 Gareth Maybin (Britain) 77 71 Paul Waring (Britain) 72 76 Li Xinyang (China) 75 73 Peter Lawrie (Ireland) 78 70 Victor Riu (France) 72 76 Johan Edfors (Sweden) 74 74 She Zihan (China) 74 74 149 DNQ Zhang Lianwei (China) 77 72 Shane Lowry (Ireland) 72 77 Jamie McLeary (Britain) 78 71 James Stewart (Hong Kong) 77 72 Jin Cheng (China) 75 74 Chen Dinggen (China) 72 77 150 DNQ Mou Chung-Ho (Taiwan) 75 75 Justin Walters (South Africa) 76 74 Dou Zecheng (China) 77 73 Su Dong (China) 76 74 Daan Huizing (Netherlands) 80 70 Huang Mingjie (China) 75 75 Mark Foster (Britain) 78 72 Jeong Jin (South Korea) 73 77 Garth Mulroy (South Africa) 74 76 151 DNQ Aaron Townsend (Australia) 74 77 Fan Zhipeng (China) 75 76 Xie Zhi (China) 77 74 Zhang Jin (China) 76 75 Alejandro Canizares (Spain) 76 75 Ricardo Gonzalez (Argentina) 77 74 Liu Yanwei (China) 76 75 Soren Hansen (Denmark) 72 79 Roope Kakko (Finland) 80 71 152 DNQ Stephen Dodd (Britain) 76 76 Robert Rock (Britain) 78 74 Huang Wenyi (China) 76 76 Nicolas Colsaerts (Belgium) 77 75 Kim Do-Hoon (South Korea) 76 76 Marc Warren (Britain) 74 78 He Zeyu (China) 79 73 David Howell (Britain) 75 77 153 DNQ Zhou Guowu (China) 80 73 He Shaocai (China) 80 73 Jin Daxing (China) 74 79 154 DNQ John Parry (Britain) 78 76 Rhein Gibson (Australia) 79 75 Wang Xu (China) 76 78 Johan Carlsson (Sweden) 77 77 Cao Yi (China) 76 78 Jun-Seok Lee (Australia) 76 78 Andrea Pavan (Italy) 77 77 Wang Minghao (China) 78 76 155 DNQ Kang Sung-Hoon (South Korea) 76 79 156 DNQ Jason Norris (Australia) 78 78 157 DNQ Hu Mu (China) 76 81 Yang Guangming (China) 79 78 Zhang Xinjun (China) 77 80 158 DNQ Peter Hedblom (Sweden) 80 78 Gareth Paddison (New Zealand) 79 79 161 DNQ Thomas Levet (France) 80 81 162 DNQ Feng Chuanbing (China) 81 81 163 DNQ Chen Zihao (China) 78 85 164 DNQ Daniel Popovic (Australia) 82 82 79 WDW Han Ren (China) 79 90 WDW Sam Yi (U.S.) 90