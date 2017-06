Feb 17 Leading second round scores from the Indian Masters at the par-72 course in New Delhi on Friday. 134 Peter Whiteford (Britain) 66 68 136 Prom Meesawat (Thailand) 72 64 137 Jean-Baptiste Gonnet (France) 68 69 Chapchai Nirat (Thailand) 70 67 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 68 69 Kieran Pratt (Australia) 71 66 138 Soren Hansen (Denmark) 70 68 Thongchai Jaidee (Thailand) 68 70 Jamie Donaldson (Britain) 68 70 Gregory Havret (France) 68 70 Marcus Fraser (Australia) 69 69 Marcel Siem (Germany) 69 69 Shamim Khan (India) 70 68 Thorbjorn Olesen (Denmark) 71 67 Anirban Lahiri (India) 69 69 139 Alejandro Canizares (Spain) 66 73 Marc Warren (Britain) 72 67 Jbe Kruger (South Africa) 70 69 Jamie Moul (Britain) 71 68 Andrew Dodt (Australia) 72 67 Paul McGinley (Ireland) 70 69 Rhys Davies (Britain) 70 69 Joost Luiten (Netherlands) 70 69 Scott Barr (Australia) 70 69 140 Himmat Rai (India) 68 72 Andrea Pavan (Italy) 69 71 Lorenzo Gagli (Italy) 72 68 Berry Henson (U.S.) 70 70 Marcus Both (Australia) 70 70 141 Jeev Milkha Singh (India) 69 72 Richard Sterne (South Africa) 71 70 Vijay Kumar (India) 72 69 Vivek Bhandari (India) 69 72 Gareth Maybin (Britain) 72 69 Shiv Kapur (India) 71 70 Scott Jamieson (Britain) 69 72 Bernd Wiesberger (Austria) 71 70 Felipe Aguilar (Chile) 73 68 Prayad Marksaeng (Thailand) 72 69