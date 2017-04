June 7 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Austrian Open at the par-72 course on Saturday in Atzenbrugg 205 Joost Luiten (Netherlands) 72 67 66 207 Bernd Wiesberger (Austria) 71 70 66 209 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 69 68 72 210 Adam Gee (Britain) 67 73 70 211 Matthew Baldwin (Britain) 68 73 70 Mikael Lundberg (Sweden) 67 68 76 Kim Si-Hwan (South Korea) 70 68 73 Simon Wakefield (Britain) 70 71 70 David Horsey (Britain) 73 73 65 212 Scott Henry (Britain) 69 75 68 Eduardo De La Riva (Spain) 73 69 70 Rikard Karlberg (Sweden) 73 73 66 Ruaidhri McGee (Ireland) 73 70 69 Lee Slattery (Britain) 70 66 76 Simon Thornton (Ireland) 71 74 67 213 Berry Henson (U.S.) 68 72 73 Miguel Angel Jimenez (Spain) 70 75 68 Ross McGowan (Britain) 69 74 70 214 Victor Riu (France) 69 74 71 Tjaart Van der Walt (South Africa) 70 76 68 Brett Rumford (Australia) 73 70 71 215 Garrick Porteous (Britain) 74 69 72 Jason Knutzon (U.S.) 74 72 69 216 Romain Wattel (France) 76 69 71 Jake Roos (South Africa) 73 73 70 Gary Stal (France) 73 74 69 Alex Haindl (South Africa) 72 69 75 Richard Finch (Britain) 68 73 75 Mikko Korhonen (Finland) 75 67 74 Rhys Davies (Britain) 68 71 77 217 Thomas Levet (France) 69 73 75 Jordan Smith (Britain) 71 72 74 Phillip Archer (Britain) 69 73 75 Florian Fritsch (Germany) 74 69 74 Daniel Im (U.S.) 70 73 74 James Morrison (Britain) 73 70 74 Tyrrell Hatton (Britain) 72 74 71 218 Michael Hoey (Britain) 73 74 71 James Kingston (South Africa) 72 71 75 Lukas Nemecz (Austria) 74 71 73 Richard Bland (Britain) 69 75 74 Anthony Wall (Britain) 70 73 75 Stephen Dodd (Britain) 70 73 75 Peter Hedblom (Sweden) 74 74 70 Joachim Hansen (Denmark) 73 71 74 Lloyd Kennedy (Britain) 72 74 72 Andrew Marshall (Britain) 72 71 75 Edouard Dubois (France) 74 73 71 Soren Hansen (Denmark) 74 70 74 219 Anders Hansen (Denmark) 73 73 73 Daniel Vancsik (Argentina) 71 75 73 Matthew Nixon (Britain) 70 76 73 Robert Dinwiddie (Britain) 70 75 74 James Heath (Britain) 76 72 71 Leo Astl (Austria) 73 72 74 Florian Praegant (Austria) 70 73 76 Jeev Milkha Singh (India) 71 76 72 Kenneth Ferrie (Britain) 71 77 71 220 Gaganjeet Bhullar (India) 70 78 72 Daniel Gaunt (Australia) 75 73 72 Bradley Dredge (Britain) 72 73 75 Robert Rock (Britain) 75 70 75 Estanislao Goya (Argentina) 77 69 74 Tain Lee (U.S.) 71 73 76 221 Moritz Mayrhauser (Austria) 75 72 74 222 Thomas Norret (Denmark) 71 75 76 Jack Doherty (Britain) 75 71 76 225 Ricardo Santos (Portugal) 75 71 79 Lukas Lipold (Austria) 77 71 77 229 Joakim Lagergren (Sweden) 73 72 84