Golf-European Tour Irish Open scores

July 9 (Gracenote) - Scores from the European Tour Irish Open at the par-72 course on Sunday in Londonderry -24 Jon Rahm (Spain) 65 67 67 65 -18 Matthew Southgate (Britain) 65 68 71 66 Richie Ramsay (Britain) 68 70 67 65 -17 Justin Rose (Britain) 67 70 66 68 David Drysdale (Britain) 66 69 73 63 Ryan Fox (New Zealand) 67 66 70 68 Daniel Im (U.S.) 64 67 68 72 -16 Julien Quesne (France) 70 68 64 70 Benjamin Hebert (France) 64 67 69 72 -15 Tommy Fleetwood (Britain) 70 67 68 68 Oliver Fisher (Britain) 65 68 70 70 Hideto Tanihara (Japan) 70 65 66 72 -14 Bradley Dredge (Britain) 68 69 67 70 -13 Hideki Matsuyama (Japan) 67 68 72 68 Peter Hanson (Sweden) 68 71 66 70 Scott Jamieson (Britain) 70 69 66 70 Peter Uihlein (U.S.) 69 67 69 70 Wade Ormsby (Australia) 67 70 70 68 Gavin Moynihan (Ireland) 67 71 73 64 -12 Adrian Otaegui (Spain) 68 69 68 71 Shane Lowry (Ireland) 68 71 71 66 Scott Hend (Australia) 71 68 64 73 Anthony Wall (Britain) 67 68 71 70 Andy Sullivan (Britain) 72 68 68 68 Duncan Stewart (Britain) 67 72 72 65 Andrew Dodt (Australia) 71 66 69 70 Ashley Chesters (Britain) 70 67 70 69 Sam Walker (Britain) 69 71 67 69 Jordan Smith (Britain) 69 69 69 69 -11 Michael Hoey (Britain) 68 72 70 67 Robert Karlsson (Sweden) 69 69 70 69 Fabrizio Zanotti (Paraguay) 67 69 72 69 Gregory Bourdy (France) 70 68 70 69 Callum Shinkwin (Britain) 68 70 68 71 Lee Slattery (Britain) 69 68 70 70 -10 Marcus Armitage (Britain) 71 69 69 69 Li Haotong (China) 68 70 70 70 Marcus Fraser (Australia) 71 67 69 71 Chris Hanson (Britain) 70 70 72 66 Stephen Gallacher (Britain) 67 69 72 70 Haydn Porteous (South Africa) 71 66 72 69 -9 Andres Romero (Argentina) 68 71 70 70 Padraig Harrington (Ireland) 68 69 71 71 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 70 73 67 Eduardo De La Riva (Spain) 70 70 72 67 Ian Poulter (Britain) 68 70 73 68 Matthieu Pavon (France) 71 69 69 70 -8 Thomas Detry (Belgium) 70 68 70 72 Thorbjorn Olesen (Denmark) 71 69 73 67 Felipe Aguilar (Chile) 67 71 70 72 David Horsey (Britain) 67 69 78 66 Paul Peterson (U.S.) 67 67 71 75 Matteo Manassero (Italy) 72 66 73 69 -7 Paul Dunne (Ireland) 67 69 74 71 Joost Luiten (Netherlands) 71 69 69 72 Matthew Fitzpatrick (Britain) 66 72 72 71 Rikard Karlberg (Sweden) 68 70 72 71 -6 Romain Langasque (France) 69 71 72 70 Lee Soomin (Korea) 68 71 73 70 Nathan Kimsey (Britain) 72 68 70 72 Dean Burmester (South Africa) 70 67 74 71 -5 Sam Brazel (Australia) 70 70 71 72 Soren Kjeldsen (Denmark) 68 68 72 75 -3 Simon Dyson (Britain) 68 72 75 70 -8 WDW Jamie Donaldson (Britain) 66 70