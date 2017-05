May 17 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Spanish Open at the par-72 course on Sunday in Terrassa -10 James Morrison (Britain) 70 71 68 69 -6 Edouard Espana (France) 68 69 76 69 Miguel Angel Jimenez (Spain) 72 71 72 67 Francesco Molinari (Italy) 72 69 70 71 David Howell (Britain) 71 69 69 73 -5 Emiliano Grillo (Argentina) 70 70 72 71 -4 Jorge Campillo (Spain) 74 70 70 70 Jose Manuel Lara (Spain) 70 76 72 66 -3 Eduardo De La Riva (Spain) 66 77 74 68 Soren Kjeldsen (Denmark) 70 76 70 69 Wade Ormsby (Australia) 77 71 72 65 Maximilian Kieffer (Germany) 73 70 76 66 Darren Fichardt (South Africa) 66 73 73 73 Pelle Edberg (Sweden) 70 73 75 67 -2 David Horsey (Britain) 69 77 71 69 Mikko Korhonen (Finland) 71 73 73 69 Ben Evans (Britain) 73 73 71 69 Gregory Bourdy (France) 69 73 75 69 Johan Carlsson (Sweden) 70 76 72 68 Richie Ramsay (Britain) 74 73 72 67 An Byeong-Hun (Korea) 72 70 72 72 -1 Gregory Havret (France) 71 71 74 71 Trevor Fisher (South Africa) 65 78 73 71 Matthew Fitzpatrick (Britain) 72 71 73 71 Thomas Aiken (South Africa) 74 71 72 70 Sergio Garcia (Spain) 75 72 67 73 Ricardo Gonzalez (Argentina) 69 69 76 73 0 Yang Yong-Eun (Korea) 73 71 72 72 Matt Ford (Britain) 67 76 72 73 Robert Rock (Britain) 70 76 73 69 1 Michael Hoey (Britain) 71 68 75 75 Scott Jamieson (Britain) 72 75 78 64 2 Graeme Storm (Britain) 75 73 74 68 Kristoffer Broberg (Sweden) 75 70 74 71 Paul Maddy (Britain) 70 70 77 73 Jeev Milkha Singh (India) 74 70 74 72 Johan Edfors (Sweden) 71 75 74 70 Tommy Fleetwood (Britain) 66 77 77 70 Thomas Pieters (Belgium) 70 75 76 69 Ross Fisher (Britain) 73 74 75 68 3 Michael Lorenzo-Vera (France) 71 76 73 71 Benjamin Hebert (France) 71 70 73 77 Mikael Lundberg (Sweden) 72 76 72 71 Matthew Nixon (Britain) 72 74 72 73 Carlos Del Moral (Spain) 72 73 77 69 Eddie Pepperell (Britain) 75 73 75 68 Borja Virto (Spain) 73 72 75 71 Alejandro Canizares (Spain) 73 74 72 72 4 Paul Lawrie (Britain) 70 73 79 70 Ignacio Garrido (Spain) 71 76 76 69 Chris Wood (Britain) 76 72 71 73 Romain Wattel (France) 70 73 79 70 Chris Paisley (Britain) 75 73 73 71 Pablo Larrazabal (Spain) 71 73 73 75 Felipe Aguilar (Chile) 72 74 74 72 5 Andrew Dodt (Australia) 71 77 71 74 John Parry (Britain) 68 73 74 78 Soren Hansen (Denmark) 68 75 76 74 Magnus Carlsson (Sweden) 73 73 74 73 Alexander Noren (Sweden) 75 71 76 71 6 Alvaro Velasco (Spain) 73 75 73 73 Matteo Manassero (Italy) 73 72 77 72 Richard Green (Australia) 72 75 77 70 Richard Finch (Britain) 72 72 75 75 Alessandro Tadini (Italy) 70 76 75 73 Marcus Fraser (Australia) 73 73 72 76 7 Marco Crespi (Italy) 77 70 75 73 8 Adrian Otaegui (Spain) 68 75 81 72 9 Peter Uihlein (U.S.) 72 73 78 74 11 Jason Palmer (Britain) 71 70 77 81 12 Carlos Pigem (Spain) 77 70 78 75 15 Tom Murray (Britain) 74 74 80 75