March 18 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Indian Open at the par-72 course on Friday in New Delhi. The cut was set at 144. -13 Terry Pilkadaris (Australia) 67 64 -10 S.S.P. Chawrasia (India) 67 67 Ignacio Elvira (Spain) 66 68 -8 David Lipsky (U.S.) 69 67 Ben Evans (Britain) 70 66 -7 Alejandro Canizares (Spain) 68 69 Rashid Khan (India) 69 68 Jorge Campillo (Spain) 66 71 -6 Julien Quesne (France) 70 68 Raphael Jacquelin (France) 67 71 Chris Paisley (Britain) 70 68 Adilson Da Silva (Brazil) 72 66 Gregory Havret (France) 68 70 -5 Anirban Lahiri (India) 68 71 Ross McGowan (Britain) 73 66 Shiv Kapur (India) 72 67 Maximilian Kieffer (Germany) 69 70 Sebastien Gros (France) 69 70 Sanjay Kumar (India) 67 72 Daniel Im (U.S.) 65 74 -4 Craig Lee (Britain) 70 70 Jazz Janewattananond (Thailand) 71 69 Paul Dunne (Ireland) 74 66 Lee Su-Min (Korea) 72 68 Tommy Fleetwood (Britain) 68 72 Peter Uihlein (U.S.) 72 68 Honey Baisoya (India) 68 72 Nadaraja Thangaraja (Sri Lanka) 69 71 Tony Lascuna (Philippines) 71 69 -3 Danny Chia (Malaysia) 70 71 Mikko Korhonen (Finland) 72 69 Rahil Gangjee (India) 69 72 Wang Jeung-Hun (Korea) 67 74 Mardan Mamat (Singapore) 72 69 Chapchai Nirat (Thailand) 70 71 Jbe Kruger (South Africa) 71 70 Daniel Brooks (Britain) 71 70 Arjun Atwal (India) 70 71 Mukesh Kumar (India) 73 68 Arjun Prasad (India) 71 70 Angelo Que (Philippines) 70 71 Richard McEvoy (Britain) 71 70 Shamim Khan (India) 71 70 -2 Trevor Fisher (South Africa) 70 72 Richard Lee (Canada) 73 69 Shankar Das (India) 70 72 Udayan Mane (India) 72 70 Siddikur Rahman (Bangladesh) 69 73 Ajeetesh Sandhu (India) 76 66 Scott Jamieson (Britain) 73 69 Miguel Tabuena (Philippines) 70 72 Chinnarat Phadungsil (Thailand) 72 70 Kalem Richardson (Australia) 72 70 Vikrant Chopra (India) 69 73 -1 Chiragh Kumar (India) 73 70 Nicholas Fung (Malaysia) 73 70 Mithun Perera (Sri Lanka) 72 71 Amardip Sinh Malik (India) 73 70 Shubhankar Sharma (India) 71 72 Scott Hend (Australia) 72 71 Jeev Milkha Singh (India) 72 71 Wade Ormsby (Australia) 68 75 Pablo Larrazabal (Spain) 70 73 0 Rhys Davies (Britain) 78 66 M. Dharma (India) 70 74 Om Prakash Chouhan (India) 71 73 Thanyakorn Khrongpha (Thailand) 70 74 Borja Virto (Spain) 74 70 Renato Paratore (Italy) 71 73 Jason Knutzon (U.S.) 76 68 Paul Peterson (U.S.) 70 74 Marcus Fraser (Australia) 74 70 Prom Meesawat (Thailand) 66 78 Pariya Junhasavasdikul (Thailand) 72 72 1 DNQ Scott Barr (Australia) 71 74 Thitiphun Chuayprakong (Thailand) 73 72 Joost Luiten (Netherlands) 77 68 Padraig Harrington (Ireland) 71 74 Panuphol Pittayarat (Thailand) 74 71 Abhijit Singh Chadha (India) 74 71 2 DNQ Matthew Southgate (Britain) 73 73 Ulrich Van den Berg (South Africa) 72 74 Keith Horne (South Africa) 73 73 Ashok Kumar (India) 72 74 Lee Slattery (Britain) 79 67 Lionel Weber (France) 71 75 Thaworn Wiratchant (Thailand) 72 74 Andrew McArthur (Britain) 75 71 Romain Wattel (France) 70 76 Edoardo Molinari (Italy) 78 68 Adrian Otaegui (Spain) 73 73 Khalin Joshi (India) 72 74 Carlos Pigem (Spain) 73 73 Oliver Fisher (Britain) 73 73 3 DNQ Himmat Rai (India) 75 72 Matt Ford (Britain) 75 72 Abhinav Lohan (India) 71 76 Michael Hoey (Britain) 72 75 Jason Scrivener (Australia) 73 74 Prayad Marksaeng (Thailand) 80 67 S. Chikkarangappa (India) 74 73 Feroz Ali (India) 74 73 Eduardo De La Riva (Spain) 74 73 4 DNQ Thomas Linard (France) 73 75 Jens Fahrbring (Sweden) 74 74 Natipong Srithong (Thailand) 77 71 Lee Chieh-Po (Chinese Taipei) 75 73 5 DNQ Harendra Gupta (India) 73 76 Danthai Boonma (Thailand) 77 72 Roope Kakko (Finland) 76 73 Gaurav Pratap Singh (India) 73 76 Masahiro Kawamura (Japan) 75 74 Robert Dinwiddie (Britain) 74 75 Jaibir Singh (India) 76 73 6 DNQ Sujjan Singh (India) 77 73 Berry Henson (U.S.) 72 78 Javier Colomo (Spain) 77 73 Vinod Kumar (India) 76 74 7 DNQ Priyanshu Singh (India) 75 76 Sam Brazel (Australia) 75 76 8 DNQ Rahul Bajaj (India) 80 72 Marc Warren (Britain) 75 77 Steve Lewton (Britain) 77 75 Chinnaswamy Muniyappa (India) 74 78 9 DNQ Bjoern Akesson (Sweden) 74 79 Yashas Chandra (India) 77 76 Sarosh Adi (India) 80 73 Shaun Norris (South Africa) 78 75 10 DNQ Stuart Manley (Britain) 79 75 Matthew Baldwin (Britain) 77 77 Deepinder Kullar (India) 78 76 11 DNQ Brett Munson (U.S.) 72 83 Anura Rohana (Sri Lanka) 72 83 12 DNQ Jeff Winther (Denmark) 80 76 14 DNQ Marcel Siem (Germany) 75 83 James Busby (Britain) 81 77 16 DNQ Daniel Chopra (Sweden) 79 81 1 RET Joachim Hansen (Denmark) 73 3 RET Edouard Espana (France) 75 5 RET Gaganjeet Bhullar (India) 77 6 RET Jamie McLeary (Britain) 78 3 WDW Lin Wen-Tang (Chinese Taipei) 75 7 WDW Hung Chien-Yao (Chinese Taipei) 79 12 WDW David Gleeson (Australia) 84