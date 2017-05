March 13 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Tshwane Open at the par-70 course on Friday in Waterkloof. The cut was set at 140. 129 Adrian Otaegui (Spain) 67 62 131 Merrick Bremner (South Africa) 65 66 132 Keith Horne (South Africa) 65 67 David Horsey (Britain) 63 69 Edoardo Molinari (Italy) 66 66 Trevor Fisher (South Africa) 66 66 133 Wallie Coetsee (South Africa) 64 69 Dean Burmester (South Africa) 65 68 George Coetzee (South Africa) 67 66 134 Brett Rumford (Australia) 64 70 Ricardo Santos (Portugal) 66 68 Toby Tree (Britain) 71 63 135 Erik Van Rooyen (South Africa) 66 69 Ockie Strydom (South Africa) 66 69 Raphael Jacquelin (France) 65 70 Morten Madsen (Denmark) 63 72 Craig Lee (Britain) 67 68 136 Dawie Van der Walt (South Africa) 67 69 Anthony Michael (South Africa) 68 68 Oliver Bekker (South Africa) 66 70 Jaco Ahlers (South Africa) 69 67 Ross Fisher (Britain) 69 67 Richard McEvoy (Britain) 70 66 137 Gregory Bourdy (France) 70 67 Jacques Blaauw (South Africa) 72 65 Jake Redman (South Africa) 68 69 Ricardo Gonzalez (Argentina) 69 68 Justin Walters (South Africa) 66 71 Steve Webster (Britain) 66 71 Felipe Aguilar (Chile) 68 69 Dylan Frittelli (South Africa) 68 69 Jared Harvey (South Africa) 68 69 Marco Crespi (Italy) 67 70 138 Michael Lorenzo-Vera (France) 67 71 Moritz Lampert (Germany) 68 70 Ulrich Van den Berg (South Africa) 68 70 Chris Swanepoel (South Africa) 66 72 Tjaart Van der Walt (South Africa) 69 69 Benjamin Hebert (France) 70 68 Rhys West (South Africa) 70 68 Pablo Martin (Spain) 74 64 Mikael Lundberg (Sweden) 70 68 John Parry (Britain) 71 67 Jean Hugo (South Africa) 71 67 Matthew Fitzpatrick (Britain) 71 67 Darren Clarke (Britain) 71 67 139 Maximilian Kieffer (Germany) 71 68 Lucas Bjerregaard (Denmark) 71 68 Eduardo De La Riva (Spain) 71 68 Michael Hoey (Britain) 70 69 Jaco Van Zyl (South Africa) 74 65 Joakim Lagergren (Sweden) 72 67 Adilson Da Silva (Brazil) 70 69 Robert Rock (Britain) 69 70 Scott Jamieson (Britain) 70 69 Oliver Farr (Britain) 69 70 Oliver Fisher (Britain) 67 72 140 Vaughn Groenewald (South Africa) 67 73 Rhys Enoch (Britain) 66 74 Seve Benson (Britain) 69 71 An Byeong-Hun (South Korea) 70 70 David Howell (Britain) 72 68 Andrew Curlewis (South Africa) 70 70 Mark Williams (South Africa) 70 70 Jason Palmer (Britain) 70 70 Doug McGuigan (South Africa) 70 70 Todd Sinnott (Australia) 71 69 Shaun Norris (South Africa) 71 69 141 DNQ Shiv Kapur (India) 71 70 Ross McGowan (Britain) 72 69 Chris Lloyd (Britain) 71 70 Robert Dinwiddie (Britain) 72 69 PH McIntyre (South Africa) 72 69 Julien Quesne (France) 73 68 Matt Ford (Britain) 70 71 Jake Roos (South Africa) 70 71 Daniel Brooks (Britain) 70 71 Mark Foster (Britain) 70 71 Callum Mowat (South Africa) 70 71 Mikko Korhonen (Finland) 68 73 Damien McGrane (Ireland) 75 66 142 DNQ Graeme Storm (Britain) 67 75 Rikard Karlberg (Sweden) 69 73 Jerome Lando-Casanova (France) 69 73 Sam Hutsby (Britain) 69 73 Andrew Johnston (Britain) 69 73 Michael Hollick (South Africa) 69 73 Oliver Wilson (Britain) 70 72 Jordi Garcia Pinto (Spain) 70 72 Estanislao Goya (Argentina) 70 72 Jorge Campillo (Spain) 70 72 Lyle Rowe (South Africa) 70 72 Mark Murless (South Africa) 73 69 Jason Barnes (Britain) 74 68 Chris Doak (Britain) 72 70 Brandon Stone (South Africa) 72 70 Andy Sullivan (Britain) 71 71 143 DNQ Richard Bland (Britain) 71 72 Justin Harding (South Africa) 71 72 Charl Coetzee (South Africa) 71 72 Tyrone Mordt (South Africa) 71 72 Garth Mulroy (South Africa) 70 73 Jaco Prinsloo (South Africa) 70 73 Paul Maddy (Britain) 72 71 Romain Wattel (France) 72 71 Tyrone Ferreira (South Africa) 73 70 Matthew Baldwin (Britain) 70 73 Lee Slattery (Britain) 69 74 144 DNQ Mark Tullo (Chile) 69 75 Gregory Havret (France) 70 74 Drikus Van der Walt (South Africa) 74 70 Michiel Bothma (South Africa) 73 71 James Morrison (Britain) 72 72 Richie Ramsay (Britain) 72 72 Neil Schietekat (South Africa) 71 73 Jbe Kruger (South Africa) 71 73 Chris Wood (Britain) 71 73 Tom Murray (Britain) 71 73 Christiaan Basson (South Africa) 75 69 Le Roux Ferreira (South Africa) 76 68 Titch Moore (South Africa) 77 67 145 DNQ Russel Franz (South Africa) 74 71 Jeev Milkha Singh (India) 73 72 Divan Gerber (South Africa) 73 72 Peter Karmis (South Africa) 69 76 146 DNQ Heinrich Bruiners (South Africa) 73 73 Jacquin Hess (South Africa) 72 74 Johan Carlsson (Sweden) 72 74 Danie Van Tonder (South Africa) 73 73 Louis De Jager (South Africa) 76 70 James Kamte (South Africa) 74 72 Zander Lombard (South Africa) 76 70 147 DNQ Steven Ferreira (South Africa) 73 74 Arthur Horne (Swaziland) 73 74 Renato Paratore (Italy) 73 74 JJ Senekal (South Africa) 72 75 Ryan Cairns (Zimbabwe) 71 76 Thanda Mavundla (South Africa) 71 76 Lindani Ndwandwe (South Africa) 68 79 148 DNQ Warren Abery (South Africa) 70 78 Alex Haindl (South Africa) 74 74 Derick Petersen (South Africa) 73 75 149 DNQ David Drysdale (Britain) 73 76 Matthew Nixon (Britain) 73 76 Trevor Mahoney (South Africa) 74 75 150 DNQ Matteo Manassero (Italy) 75 75 Simon Dyson (Britain) 73 77 Hennie Du Plessis (South Africa) 77 73 151 DNQ Makhetha Mazibuko (South Africa) 76 75 Soren Kjeldsen (Denmark) 75 76 Ruan De Smidt (South Africa) 74 77 152 DNQ Andrew Georgiou (South Africa) 74 78 153 DNQ Colin Nel (South Africa) 75 78 Haydn Porteous (South Africa) 80 73 71 RET Darren Fichardt (South Africa) 71 75 RET Johan Edfors (Sweden) 75