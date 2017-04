Jan 10 (Infostrada Sports) - Scores from the European Tour Volvo Golf Champions at the par-72 course on Friday in Durban 137 Tommy Fleetwood (Britain) 70 67 Joost Luiten (Netherlands) 70 67 Louis Oosthuizen (South Africa) 68 69 138 Victor Dubuisson (France) 69 69 139 Matteo Manassero (Italy) 72 67 140 Raphael Jacquelin (France) 67 73 Darren Clarke (Britain) 69 71 141 Marcel Siem (Germany) 70 71 Branden Grace (South Africa) 74 67 Chris Wood (Britain) 70 71 142 Padraig Harrington (Ireland) 71 71 Jamie Donaldson (Britain) 71 71 Dawie Van der Walt (South Africa) 71 71 Simon Thornton (Ireland) 70 72 143 Brett Rumford (Australia) 73 70 Charl Schwartzel (South Africa) 74 69 144 Darren Fichardt (South Africa) 73 71 Thomas Aiken (South Africa) 72 72 Colin Montgomerie (Britain) 70 74 145 David Howell (Britain) 76 69 Michael Hoey (Britain) 72 73 Morten Madsen (Denmark) 71 74 Richard Sterne (South Africa) 72 73 David Lynn (Britain) 71 74 146 Miguel Angel Jimenez (Spain) 76 70 Mikko Ilonen (Finland) 73 73 Robert Karlsson (Sweden) 74 72 147 Julien Quesne (France) 74 73 Stephen Gallacher (Britain) 73 74 Thomas Bjorn (Denmark) 79 68 Paul Casey (Britain) 72 75 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 74 73 148 Peter Uihlein (U.S.) 70 78 149 Jeong Jin (South Korea) 73 76 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 75 74 150 Jose Maria Olazabal (Spain) 73 77