Golf-U.S. PGA Tour Wells Fargo Championship scores

May 7 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Wells Fargo Championship at the par-72 course on Sunday in Wilmington, North Carolina -10 Brian Harman (U.S.) 71 69 70 68 -9 Pat Perez (U.S.) 72 69 70 68 Dustin Johnson (U.S.) 70 75 67 67 -8 Jon Rahm (Spain) 69 71 69 71 -7 Noh Seung-Yul (Korea) 69 74 67 71 Kevin Tway (U.S.) 72 70 69 70 Smylie Kaufman (U.S.) 70 71 72 68 -6