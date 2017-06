May 21 (Gracenote) - Scores from the European Tour Rocco Forte Open at the par-71 course on Sunday in Agrigento PLAY-OFF 1 Alvaro Quiros (Spain) after 2 2 Zander Lombard (South Africa) after 2 REGULAR ROUNDS -14 Alvaro Quiros (Spain) 63 64 70 73 Zander Lombard (South Africa) 62 68 72 68 -13 Li Haotong (China) 64 68 73 66 -12 Pep Angles (Spain) 69 66 68 69 -11 Jason Scrivener (Australia) 68 67 71 67 Marcus Fraser (Australia) 66 66 74 67 -10 David Horsey (Britain) 64 66 74 70 -9 Marcel Siem (Germany) 68 68 71 68 Mark Foster (Britain) 67 64 75 69 Julien Guerrier (France) 65 68 72 70 -8 Mikko Korhonen (Finland) 67 67 73 69 Stuart Manley (Britain) 66 68 73 69 Lee Slattery (Britain) 64 70 70 72 Tom Lewis (Britain) 67 67 72 70 Jbe Kruger (South Africa) 63 69 73 71 Robert Karlsson (Sweden) 70 67 73 66 Michael Hoey (Britain) 61 68 75 72 -7 Eduardo De La Riva (Spain) 64 71 70 72 Johan Carlsson (Sweden) 67 65 72 73 Raphael Jacquelin (France) 69 62 73 73 Sebastian Soederberg (Sweden) 61 68 77 71 Daniel Im (U.S.) 66 70 72 69 -6 James Morrison (Britain) 71 65 71 71 Thomas Bjorn (Denmark) 65 69 74 70 Gary Hurley (Ireland) 67 66 72 73 Renato Paratore (Italy) 71 62 70 75 -5 Garrick Porteous (Britain) 68 67 70 74 Alexander Bjoerk (Sweden) 69 66 74 70 Oliver Fisher (Britain) 66 69 74 70 Ben Evans (Britain) 68 67 74 70 -4 Julian Suri (U.S.) 75 62 72 71 Filipe Lima (Portugal) 64 67 73 76 Chris Paisley (Britain) 66 71 72 71 Austin Connelly (Canada) 68 69 74 69 Sebastian Heisele (Germany) 63 69 76 72 Romain Wattel (France) 66 67 80 67 Eirik Tage Johansen (Norway) 65 67 76 72 -3 Jens Dantorp (Sweden) 68 69 71 73 Matt Wallace (Britain) 68 69 76 68 Scott Jamieson (Britain) 69 67 75 70 Wade Ormsby (Australia) 66 66 76 73 Haydn Porteous (South Africa) 68 64 73 76 Marcus Armitage (Britain) 65 71 72 73 Paul Maddy (Britain) 66 67 73 75 Jeff Winther (Denmark) 68 66 79 68 Andrew Dodt (Australia) 67 68 76 70 Eddie Pepperell (Britain) 67 67 75 72 -2 Richard McEvoy (Britain) 67 67 77 71 Nathan Kimsey (Britain) 67 69 75 71 Matteo Manassero (Italy) 67 67 73 75 Adrien Saddier (France) 69 68 70 75 Jordan Smith (Britain) 68 68 77 69 Steve Webster (Britain) 70 67 75 70 Francesco Laporta (Italy) 66 69 78 69 -1 John Parry (Britain) 69 67 74 73 Roope Kakko (Finland) 68 69 75 71 Phachara Khongwatmai (Thailand) 66 70 74 73 0 Clement Berardo (France) 66 71 73 74 Jamie Donaldson (Britain) 69 67 75 73 Niclas Johansson (Sweden) 66 71 74 73 Richard Johnson (Sweden) 70 65 79 70 Nicolas Colsaerts (Belgium) 68 67 75 74 1 Oscar Lengden (Sweden) 68 69 74 74 Nick Cullen (Australia) 66 70 74 75 2 Thomas Detry (Belgium) 71 66 75 74 3 Jamie Rutherford (Britain) 69 68 74 76 4 Luca Cianchetti (Italy) 67 70 80 71 Oscar Stark (Sweden) 68 67 80 73 Paul Peterson (U.S.) 66 69 78 75 5 Pavit Tangkamolprasert (Thailand) 67 68 79 75 7 Lorenzo Gagli (Italy) 68 67 78 78 8 Mike Weir (Canada) 67 70 76 79