Sept 15 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (2) Billy Horschel (U.S.) 4750 2. (1) Chris Kirk (U.S.) 3100 3. (4) Rory McIlroy (Britain) 3050 4. (7) Jim Furyk (U.S.) 2450 5. (3) Bubba Watson (U.S.) 2285 6. (5) Hunter Mahan (U.S.) 1835 7. (6) Jimmy Walker (U.S.) 1668 8. (8) Matt Kuchar (U.S.) 1300 9. (9) Rickie Fowler (U.S.) 1225 10. (10) Jason Day (Australia) 1200 11. (26) Justin Rose (Britain) 850 12. (12) Adam Scott (Australia) 835 13. (13) Sergio Garcia (Spain) 815 14. (23) Ryan Palmer (U.S.) 730 15. (11) Jordan Spieth (U.S.) 698 16. (16) Bill Haas (U.S.) 655 16. (14) Martin Kaymer (Germany) 655 18. (15) Zach Johnson (U.S.) 650 19. (20) Russell Henley (U.S.) 635 20. (19) Cameron Tringale (U.S.) 600 21. (18) Patrick Reed (U.S.) 598 22. (29) Gary Woodland (U.S.) 595 23. (17) John Senden (Australia) 585 24. (24) Kevin Na (U.S.) 528 25. (22) Webb Simpson (U.S.) 525 26. (21) Morgan Hoffmann (U.S.) 518 27. (27) Brendon Todd (U.S.) 508 28. (28) Hideki Matsuyama (Japan) 475 29. (25) Geoff Ogilvy (Australia) 470 30. (30) Dustin Johnson (U.S.) 210