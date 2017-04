Oct 20 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (1) Bae Sang-Moon (South Korea) 500 1. Ben Martin (U.S.) 500 3. (2) Steven Bowditch (Australia) 300 3. Kevin Streelman (U.S.) 300 5. (8) Brooks Koepka (U.S.) 193 6. (67) Russell Knox (Britain) 192 7. (3) Hideki Matsuyama (Japan) 189 8. (3) Martin Laird (Britain) 174 9. (3) Bryce Molder (U.S.) 151 10. (12) Tony Finau (U.S.) 144 11. (8) Hudson Swafford (U.S.) 126 12. (3) Retief Goosen (South Africa) 125 12. (3) Hunter Mahan (U.S.) 125 14. (62) Jimmy Walker (U.S.) 123 15. (12) Scott Brown (U.S.) 122 16. Webb Simpson (U.S.) 115 17. (21) Spencer Levin (U.S.) 112 18. (31) Robert Streb (U.S.) 100 19. (19) Ryo Ishikawa (Japan) 93 20. (26) Colt Knost (U.S.) 92 21. (67) David Hearn (Canada) 87 22. Scott Piercy (U.S.) 85 23. (21) Brendan Steele (U.S.) 82 24. (52) Adam Hadwin (Canada) 80 25. (8) Robert Allenby (Australia) 78 25. (8) Jon Curran (U.S.) 78 27. (56) Brandt Snedeker (U.S.) 75 28. (31) Aaron Baddeley (Australia) 71 29. (45) Erik Compton (U.S.) 63 29. (26) Andres Gonzales (U.S.) 63