April 27 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (1) Jordan Spieth (U.S.) 2072 2. (2) Jimmy Walker (U.S.) 1680 3. (3) J.B. Holmes (U.S.) 1233 4. (4) Patrick Reed (U.S.) 1173 5. (6) Dustin Johnson (U.S.) 1132 6. (5) Bubba Watson (U.S.) 1117 7. (9) Jason Day (Australia) 1063 8. (7) Charley Hoffman (U.S.) 1037 9. (8) Ryan Moore (U.S.) 952 10. (10) Hideki Matsuyama (Japan) 939 11. (11) Brandt Snedeker (U.S.) 934 12. (12) Bae Sang-Moon (South Korea) 929 13. (13) Robert Streb (U.S.) 927 14. (14) Ben Martin (U.S.) 860 15. (82) Justin Rose (Britain) 839 16. (15) Brooks Koepka (U.S.) 826 17. (16) Bill Haas (U.S.) 811 18. (22) Daniel Berger (U.S.) 797 19. (20) Brendon De Jonge (Zimbabwe) 781 20. (17) Matt Kuchar (U.S.) 763 21. (18) James Hahn (U.S.) 745 22. (19) Jim Furyk (U.S.) 742 23. (21) Shawn Stefani (U.S.) 734 24. (63) Cameron Tringale (U.S.) 709 25. (23) Matt Every (U.S.) 688 26. (24) Scott Piercy (U.S.) 686 27. (25) Harris English (U.S.) 681 28. (26) Kevin Na (U.S.) 681 29. (27) Paul Casey (Britain) 673 30. (28) Henrik Stenson (Sweden) 660