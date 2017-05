Oct 26 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (10) Smylie Kaufman (U.S.) 563 2. (1) Emiliano Grillo (Argentina) 500 3. (2) Kevin Na (U.S.) 454 4. (3) Jason Bohn (U.S.) 299 5. (63) Cameron Tringale (U.S.) 159 6. (3) Tyrone Van Aswegen (South Africa) 158 7. (73) Brett Stegmaier (U.S.) 155 8. Alex Cejka (Germany) 154 8. Patton Kizzire (U.S.) 154 10. (6) Patrick Rodgers (U.S.) 146 11. (3) Justin Thomas (U.S.) 145 12. (30) William McGirt (U.S.) 123 13. (41) Russell Henley (U.S.) 102 14. (17) Fabian Gomez (Argentina) 101 15. (10) Chris Stroud (U.S.) 94 16. (6) Kyle Reifers (U.S.) 89 16. (6) Justin Rose (Britain) 89 16. (6) Charl Schwartzel (South Africa) 89 19. (10) Ryan Moore (U.S.) 88 19. (10) Jhonattan Vegas (Venezuela) 88 21. (32) Tony Finau (U.S.) 86 21. (32) Daniel Summerhays (U.S.) 86 23. Chad Campbell (U.S.) 83 24. (41) Kevin Streelman (U.S.) 78 25. (48) Jamie Lovemark (U.S.) 78 26. (30) Mark Hubbard (U.S.) 76 27. (63) Nick Watney (U.S.) 73 28. Morgan Hoffmann (U.S.) 68 29. (10) Luke Guthrie (U.S.) 63 29. (10) Andrew Loupe (U.S.) 63 29. (10) Will Wilcox (U.S.) 63