Nov 2 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (3) Bae Sang-Moon (South Korea) 605 2. (1) Robert Streb (U.S.) 600 3. (2) Ben Martin (U.S.) 552 4. Ryan Moore (U.S.) 500 5. (4) Brendon De Jonge (Zimbabwe) 363 6. (5) Kevin Streelman (U.S.) 342 7. (5) Steven Bowditch (Australia) 325 8. (7) Will MacKenzie (U.S.) 263 9. (11) Hideki Matsuyama (Japan) 237 10. Sergio Garcia (Spain) 208 10. Kevin Na (U.S.) 208 10. Gary Woodland (U.S.) 208 13. (8) Tony Finau (U.S.) 200 14. (9) Brooks Koepka (U.S.) 193 15. (10) Russell Knox (Britain) 192 16. (12) Hudson Swafford (U.S.) 189 17. (13) Martin Laird (Britain) 174 18. (14) Kevin Kisner (U.S.) 169 19. (19) Retief Goosen (South Africa) 162 20. (15) Bryce Molder (U.S.) 151 21. (16) Webb Simpson (U.S.) 142 22. (25) David Lingmerth (Sweden) 139 22. (70) John Senden (Australia) 139 24. (17) Scott Piercy (U.S.) 137 25. (31) Ryo Ishikawa (Japan) 135 26. (42) Kevin Chappell (U.S.) 133 27. (18) Andrew Svoboda (U.S.) 126 28. (19) Hunter Mahan (U.S.) 125 29. (21) Jimmy Walker (U.S.) 123 30. (22) Scott Brown (U.S.) 122