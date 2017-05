Feb 1 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. (1) Kevin Kisner (U.S.) 1073 2. (11) Brandt Snedeker (U.S.) 1013 3. (2) Russell Knox (Britain) 920 4. (7) Kevin Na (U.S.) 817 5. (6) Smylie Kaufman (U.S.) 794 6. (3) Justin Thomas (U.S.) 748 7. (4) Graeme McDowell (Britain) 732 8. (5) Fabian Gomez (Argentina) 716 9. (30) Jason Dufner (U.S.) 700 10. (8) Emiliano Grillo (Argentina) 620 11. (9) Jordan Spieth (U.S.) 586 12. (10) Jason Bohn (U.S.) 560 13. (49) David Lingmerth (Sweden) 469 14. (12) Peter Malnati (U.S.) 468 15. (13) Patrick Reed (U.S.) 466 16. (20) Kim Si-Woo (South Korea) 405 17. (19) Charles Howell III (U.S.) 403 18. (14) Alex Cejka (Germany) 373 19. (80) Kevin Streelman (U.S.) 368 20. (23) Jamie Lovemark (U.S.) 355 21. (15) Kevin Chappell (U.S.) 351 22. (143) K.J. Choi (South Korea) 347 23. (24) Patton Kizzire (U.S.) 328 24. (32) Fredrik Jacobson (Sweden) 321 25. (16) Adam Scott (Australia) 313 26. (17) Zachary Blair (U.S.) 312 27. (18) William McGirt (U.S.) 309 28. (26) Cameron Tringale (U.S.) 271 29. (90) Andrew Loupe (U.S.) 264 30. (27) Brendan Steele (U.S.) 264