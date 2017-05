Nov 10 (Infostrada Sports) - FedEx Cup rankings 1. Justin Thomas (U.S.) 688 2. Kevin Na (U.S.) 631 3. Russell Knox (Britain) 631 4. Smylie Kaufman (U.S.) 572 5. Emiliano Grillo (Argentina) 534 6. Kevin Kisner (U.S.) 388 7. Jason Bohn (U.S.) 315 8. Peter Malnati (U.S.) 313 9. Adam Scott (Australia) 301 10. William McGirt (U.S.) 258 11. Patton Kizzire (U.S.) 216 12. Cameron Tringale (U.S.) 215 13. Brendan Steele (U.S.) 213 14. Alex Cejka (Germany) 207 15. Brett Stegmaier (U.S.) 185 16. Patrick Rodgers (U.S.) 173 17. David Toms (U.S.) 170 18. Daniel Summerhays (U.S.) 169 19. Tyrone Van Aswegen (South Africa) 167 20. Tony Finau (U.S.) 166 21. Scott Piercy (U.S.) 163 22. Branden Grace (South Africa) 163 23. Hideki Matsuyama (Japan) 160 24. Ryan Moore (U.S.) 155 25. Patrick Reed (U.S.) 154 26. Jhonattan Vegas (Venezuela) 150 27. James Hahn (U.S.) 127 28. Charl Schwartzel (South Africa) 123 29. Chad Campbell (U.S.) 122 30. Daniel Berger (U.S.) 120