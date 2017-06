AUGUSTA, Georgia, April 6 Second round Masters leaderboard at the par-72 Augusta National Golf Club on Friday (U.S. unless stated, WDW = withdrawn): -5 Jason Dufner 18 holes Fred Couples 18 -4 Louis Oosthuizen (South Africa) 18 Lee Westwood (Britain) 18 Sergio Garcia (Spain) 18 Rory McIlroy (Britain) 18 Bubba Watson 18 -3 Paul Lawrie (Britain) 18 Matt Kuchar 18 Miguel Angel Jimenez (Spain) 18 -2 Ben Crane 18 Charles Howell III 18 Vijay Singh (Fiji) 18 Phil Mickelson 18 Peter Hanson (Sweden) 18 Aaron Baddeley (Australia) 18 Henrik Stenson (Sweden) 18 Nick Watney 18 Selected others: -1 Jim Furyk 18 E Hunter Mahan 18 Justin Rose (Britain) 18 +1 Adam Scott (Australia) 18 +2 Webb Simpson 18 +3 Martin Kaymer (Germany) 18 Charl Schwartzel (South Africa) 18 Tiger Woods 18 +4 Steve Stricker 18 Luke Donald (Britain) 18 WDW Jason Day (Australia) - - - - (Editing by Tom Pilcher) ((tom.pilcher@thomsonreuters.com; +44 20 7542 7933; Reuters Messaging: tom.pilcher.reuters.com@reuters.net; For the Reuters Live Masters blog go to: here) Twitter: @PilcherReuters Please double-click on the newslink: for golf stories