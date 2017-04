AUGUSTA, Georgia, April 11 Pairings for Saturday's third round of the Masters at Augusta National (add four hours for GMT, U.S. unless stated, a-amateur, totals after two rounds): 1015 Rory McIlroy (Northern Ireland) 148, plus a marker 1025 Jason Day (Australia) 148, Joost Luiten (Netherlands) 148 1035 Jose Maria Olazabal (Spain) 148, Darren Clarke (Northern Ireland) 148 1045 Miguel Angel Jimenez (Spain) 147, Sandy Lyle (Scotland) 148 1055 Billy Horschel 147, Gary Woodland 147 1105 Chris Kirk 147, Martin Kaymer (Germany) 147 1115 a-Oliver Goss (Australia) 147, Francesco Molinari (Italy) 147 1125 Nick Watney 147, Thongchai Jaidee (Thailand) 147 1135 Bill Haas 146, Thorbjorn Olesen (Denmark) 146 1155 Ian Poulter (England) 146, Rickie Fowler 146 1205 Steven Bowditch (Australia) 146, Brendon de Jonge (Zimbabwe) 146 1215 Hunter Mahan 146, Justin Rose (England) 146 1225 Vijay Singh (Fiji) 146, Bernhard Langer (Germany) 146 1235 Steve Stricker 145, Larry Mize 146 1245 Mike Weir (Canada) 145, KJ Choi (South Korea) 145 1255 Henrik Stenson (Sweden) 145, Stewart Cink 145 1305 Lee Westwood (England) 144, Brandt Snedeker 144 1315 Louis Oosthuizen (South Africa) 144, Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 144 1335 Lucas Glover 144, Matt Kuchar 144 1345 Kevin Stadler 143, Jamie Donaldson (Wales) 143 1355 Stephen Gallacher (Scotland) 143, Russell Henley 143 1405 Jim Furyk 142, Kevin Streelman 143 1415 Fred Couples 142, Jimmy Walker 142 1425 Adam Scott (Australia) 141, Jordan Spieth 141 1435 Thomas Bjorn (Denmark) 141, Jonas Blixt (Sweden) 141 1445 Bubba Watson 137, John Senden (Australia) 140 (Compiled by Larry Fine; Editing by Tony Jimenez)