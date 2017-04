April 11 (Infostrada Sports) - Scores from the Masters at the par-72 course on Friday in Augusta, Georgia. The cut was set at 148. 137 Bubba Watson (U.S.) 69 68 140 John Senden (Australia) 72 68 141 Jonas Blixt (Sweden) 70 71 Adam Scott (Australia) 69 72 Jordan Spieth (U.S.) 71 70 Thomas Bjorn (Denmark) 73 68 142 Jim Furyk (U.S.) 74 68 Fred Couples (U.S.) 71 71 Jimmy Walker (U.S.) 70 72 143 Jamie Donaldson (Britain) 73 70 Kevin Streelman (U.S.) 72 71 Kevin Stadler (U.S.) 70 73 Russell Henley (U.S.) 73 70 Stephen Gallacher (Britain) 71 72 144 Matt Kuchar (U.S.) 73 71 Louis Oosthuizen (South Africa) 69 75 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 75 69 Lee Westwood (Britain) 73 71 Lucas Glover (U.S.) 75 69 Brandt Snedeker (U.S.) 70 74 145 Steve Stricker (U.S.) 72 73 K.J. Choi (South Korea) 70 75 Stewart Cink (U.S.) 73 72 Mike Weir (Canada) 73 72 Henrik Stenson (Sweden) 73 72 146 Hunter Mahan (U.S.) 74 72 Vijay Singh (Fiji) 75 71 Bernhard Langer (Germany) 72 74 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 74 72 Steven Bowditch (Australia) 74 72 Justin Rose (Britain) 76 70 Rickie Fowler (U.S.) 71 75 Ian Poulter (Britain) 76 70 Bill Haas (U.S.) 68 78 Larry Mize (U.S.) 74 72 Thorbjorn Olesen (Denmark) 74 72 147 Miguel Angel Jimenez (Spain) 71 76 Gary Woodland (U.S.) 70 77 Martin Kaymer (Germany) 75 72 Billy Horschel (U.S.) 75 72 Francesco Molinari (Italy) 71 76 Oliver Goss (Australia) 76 71 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 74 Nick Watney (U.S.) 72 75 Chris Kirk (U.S.) 75 72 148 Darren Clarke (Britain) 74 74 Joost Luiten (Netherlands) 75 73 Jason Day (Australia) 75 73 Rory McIlroy (Britain) 71 77 Jose Maria Olazabal (Spain) 74 74 Sandy Lyle (Britain) 76 72 149 DNQ Matthew Fitzpatrick (Britain) 76 73 Charl Schwartzel (South Africa) 73 76 Webb Simpson (U.S.) 74 75 Victor Dubuisson (France) 74 75 Ernie Els (South Africa) 75 74 Phil Mickelson (U.S.) 76 73 Bae Sang-Moon (South Korea) 72 77 Ryan Moore (U.S.) 77 72 Marc Leishman (Australia) 70 79 Luke Donald (Britain) 79 70 Sergio Garcia (Spain) 74 75 150 DNQ Harris English (U.S.) 74 76 Ian Woosnam (Britain) 77 73 Graeme McDowell (Britain) 72 78 Zach Johnson (U.S.) 78 72 D.A. Points (U.S.) 78 72 151 DNQ Ken Duke (U.S.) 75 76 Hideki Matsuyama (Japan) 80 71 John Huh (U.S.) 75 76 Dustin Johnson (U.S.) 77 74 152 DNQ Derek Ernst (U.S.) 76 76 Graham DeLaet (Canada) 80 72 Angel Cabrera (Argentina) 78 74 Mark O'Meara (U.S.) 75 77 David Lynn (Britain) 78 74 Matteo Manassero (Italy) 71 81 Matt Jones (Australia) 74 78 Patrick Reed (U.S.) 73 79 153 DNQ Branden Grace (South Africa) 84 69 Lee Chang-Woo (South Korea) 80 73 Roberto Castro (U.S.) 73 80 Keegan Bradley (U.S.) 75 78 Trevor Immelman (South Africa) 79 74 154 DNQ Yang Yong-Eun (South Korea) 77 77 Jason Dufner (U.S.) 80 74 155 DNQ Scott Stallings (U.S.) 75 80 Matt Every (U.S.) 77 78 Jordan Niebrugge (U.S.) 81 74 156 DNQ Boo Weekley (U.S.) 73 83 Garrick Porteous (Britain) 76 80 157 DNQ Tim Clark (South Africa) 79 78 159 DNQ Peter Hanson (Sweden) 78 81 Craig Stadler (U.S.) 82 77 Tom Watson (U.S.) 78 81 161 DNQ Mike McCoy (U.S.) 78 83 168 DNQ Ben Crenshaw (U.S.) 83 85