April 5 (Infostrada Sports) - Scores from the first round of the Masters f rom Augusta, Georgia on Thursday. 67 Lee Westwood (Britain) 67 68 Louis Oosthuizen (South Africa) 68 Peter Hanson (Sweden) 68 69 Paul Lawrie (Britain) 69 Miguel Angel Jimenez (Spain) 69 Francesco Molinari (Italy) 69 Ben Crane (U.S.) 69 Jason Dufner (U.S.) 69 Bubba Watson (U.S.) 69 70 Zach Johnson (U.S.) 70 Jim Furyk (U.S.) 70 Vijay Singh (Fiji) 70 Scott Stallings (U.S.) 70 71 Ross Fisher (Britain) 71 Stewart Cink (U.S.) 71 Padraig Harrington (Ireland) 71 Steve Stricker (U.S.) 71 Aaron Baddeley (Australia) 71 Hideki Matsuyama (Japan) 71 Matt Kuchar (U.S.) 71 Henrik Stenson (Sweden) 71 Keegan Bradley (U.S.) 71 Nick Watney (U.S.) 71 Patrick Cantlay (U.S.) 71 Kevin Chappell (U.S.) 71 Kevin Na (U.S.) 71 Angel Cabrera (Argentina) 71 Rory McIlroy (Britain) 71 72 Martin Kaymer (Germany) 72 Bill Haas (U.S.) 72 Justin Rose (Britain) 72 Charl Schwartzel (South Africa) 72 Tiger Woods (U.S.) 72 Ian Poulter (Britain) 72 Jonathan Byrd (U.S.) 72 Charles Howell III (U.S.) 72 Bernhard Langer (Germany) 72 Webb Simpson (U.S.) 72 Brandt Snedeker (U.S.) 72 Mike Weir (Canada) 72 Rory Sabbatini (South Africa) 72 Fred Couples (U.S.) 72 Sergio Garcia (Spain) 72 Hunter Mahan (U.S.) 72 73 Tim Clark (South Africa) 73 Harrison Frazar (U.S.) 73 Bo Van Pelt (U.S.) 73 Yang Yong-eun (South Korea) 73 Gary Woodland (U.S.) 73 Sean O'Hair (U.S.) 73 Scott Verplank (U.S.) 73 Thomas Bjorn (Denmark) 73 Darren Clarke (Britain) 73 David Toms (U.S.) 73 74 Robert Karlsson (Sweden) 74 Kim Kyung-tae (South Korea) 74 Rickie Fowler (U.S.) 74 Geoff Ogilvy (Australia) 74 Kelly Kraft (U.S.) 74 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 74 Corbin Mills (U.S.) 74 John Senden (Australia) 74 Phil Mickelson (U.S.) 74 75 Jose Maria Olazabal (Spain) 75 Ryan Palmer (U.S.) 75 Adam Scott (Australia) 75 Lucas Glover (U.S.) 75 Kyle Stanley (U.S.) 75 Bae Sang-moon (South Korea) 75 Luke Donald (Britain) 75 Edoardo Molinari (Italy) 75 Graeme McDowell (Britain) 75 76 Brendan Steele (U.S.) 76 Anders Hansen (Denmark) 76 Larry Mize (U.S.) 76 Ben Crenshaw (U.S.) 76 Jason Day (Australia) 76 Martin Laird (Britain) 76 Mark Wilson (U.S.) 76 Fredrik Jacobson (Sweden) 76 Paul Casey (Britain) 76 Ryo Ishikawa (Japan) 76 77 Robert Garrigus (U.S.) 77 Bryden Macpherson (Australia) 77 Tom Watson (U.S.) 77 Ian Woosnam (Britain) 77 K.J. Choi (South Korea) 77 78 Trevor Immelman (South Africa) 78 Alvaro Quiros (Spain) 78 Simon Dyson (Britain) 78 79 Johnson Wagner (U.S.) 79 Chez Reavie (U.S.) 79 81 Craig Stadler (U.S.) 81 Randal Lewis (U.S.) 81 86 Sandy Lyle (Britain) 86 WDW Mark O'Meara (U.S.)