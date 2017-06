June 1 6 (Infostrada Sports) - Scores after the third round of t he U.S. Open o n Saturday in San Francisco, California (par 70) 209 Graeme McDowell (Britain) 69 72 68 Jim Furyk (U.S.) 70 69 70 211 Fredrik Jacobson (Sweden) 72 71 68 212 Lee Westwood (Britain) 73 72 67 Ernie Els (South Africa) 75 69 68 Blake Adams (U.S.) 72 70 70 Nicolas Colsaerts (Belgium) 72 69 71 213 Webb Simpson (U.S.) 72 73 68 Kevin Chappell (U.S.) 74 71 68 John Senden (Australia) 72 73 68 Beau Hossler (U.S.) 70 73 70 Jason Dufner (U.S.) 72 71 70 John Peterson (U.S.) 71 70 72 214 Retief Goosen (South Africa) 75 70 69 Martin Kaymer (Germany) 74 71 69 Matt Kuchar (U.S.) 70 73 71 Tiger Woods (U.S.) 69 70 75 215 Casey Wittenberg (U.S.) 71 77 67 Hunter Hamrick (U.S.) 77 67 71 Padraig Harrington (Ireland) 74 70 71 Justin Rose (Britain) 69 75 71 Sergio Garcia (Spain) 73 71 71 Charlie Wi (South Korea) 74 70 71 Aaron Watkins (U.S.) 72 71 72 Michael Thompson (U.S.) 66 75 74 David Toms (U.S.) 69 70 76 216 Adam Scott (Australia) 76 70 70 Scott Langley (U.S.) 76 70 70 Kevin Na (U.S.) 74 71 71 Raphael Jacquelin (France) 72 71 73 Hunter Mahan (U.S.) 72 71 73 217 Steve LeBrun (U.S.) 73 75 69 Angel Cabrera (Argentina) 72 76 69 Jordan Spieth (U.S.) 74 74 69 Alex Cejka (Germany) 78 69 70 Jonathan Byrd (U.S.) 71 75 71 Robert Karlsson (Sweden) 70 75 72 Steve Stricker (U.S.) 76 68 73 Nick Watney (U.S.) 69 75 73 K.J. Choi (South Korea) 73 70 74 Charl Schwartzel (South Africa) 73 70 74 218 Bob Estes (U.S.) 74 73 71 Phil Mickelson (U.S.) 76 71 71 Branden Grace (South Africa) 71 74 73 Matteo Manassero (Italy) 76 69 73 Ian Poulter (Britain) 70 75 73 219 Patrick Cantlay (U.S.) 76 72 71 Rickie Fowler (U.S.) 72 76 71 Jeff Curl (U.S.) 73 75 71 Francesco Molinari (Italy) 71 76 72 Hiroyuki Fujita (Japan) 75 71 73 Darron Stiles (U.S.) 75 71 73 Morgan Hoffmann (U.S.) 72 74 73 Marc Warren (Britain) 73 72 74 Alistair Presnell (Australia) 70 74 75 220 Kevin Streelman (U.S.) 76 72 72 Nicholas Thompson (U.S.) 74 74 72 Davis Love III (U.S.) 73 74 73 Zach Johnson (U.S.) 77 70 73 Kim Kyung-tae (South Korea) 74 72 74 221 Matthew Baldwin (Britain) 74 74 73 Rod Pampling (Australia) 74 73 74 Keegan Bradley (U.S.) 73 73 75 Michael Allen (U.S.) 71 73 77 Park Jae-bum (South Korea) 70 74 77 222 Jesse Mueller (U.S.) 75 73 74 Simon Dyson (Britain) 74 74 74 Jason Day (Australia) 75 71 76 223 Jason Bohn (U.S.) 70 75 78 224 Bo Van Pelt (U.S.) 78 70 76 Joe Ogilvie (U.S.) 73 75 76 226 Stephen Ames (Canada) 74 73 79 (Editing by Peter Rutherford)